Dedeağaç'ta tehlikeli provokasyon: ABD muharip gemileri geliyor

ABD, son yıllarda Balkanlar ile Avrupa'ya silah ve personel sevkıyatı için kullandığı Dedeğaç (Aleksandrupolis) limanını, adeta yeni bir askeri deniz üssüne dönüştürmeyi planlıyor.

HEDEF MUHARİP GEMİLER

Hedef, özelleştirme süreci başlatılan Dedeğaç limanı ile ilgili ihaleyi, Amerikan şirketlerinin kazanması ve limanın ABD Deniz Kuvvetleri'nin "çelik yumruğu" olarak da bilinen "Arleigh Burke" sınıfı muhrip gemiler (destroyer) ile benzer büyüklükteki savaş gemilerinin yanaşabilecekleri şekilde genişletilmesi.