ABD'li senatör meydanı boş buldu salladı! Yunan basınına konuştu: Türkiye'ye satılan F-16'lar YPG/PKK'ya karşı kullanılmasın

Türkiye'ye yalnızca 45 kilometrelik mesafede olan ve ABD tarafından cephaneliğe döndürülen Dedeağaç ile ilgili açıklamalarda bulunan Hollen, Ukrayna savaşına sonra bu bölgenin önemli olduğunu belirtti. "Sadece askeri açıdan değil, NATO'nun korunması ve cephedeki devletlerin ve Ukrayna halkının kendilerini savunmaları için gerekli teçhizatın sağlanması açısından da önemli olan Dedeağaç limanındaki faaliyetlerde bunu açıkça görüyoruz." ifadelerini kullandı.