ABD'li senatör meydanı boş buldu salladı! Yunan basınına konuştu: Türkiye'ye satılan F-16'lar YPG/PKK'ya karşı kullanılmasın

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya silah eğitimi veren, öldürülen teröristler için taziyeye giden, Yunanistan'ın Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki liman kenti Dedeağaç'ı cephaneliğe çeviren ABD, yine skandala imza attı. Yunan medyasına konuşan ABD'li Senatör Chris van Hollen, Türkiye ile ilgili skandal ifadelere yer verirken F-16'ların Türkiye'ye verilmesi için yeni şartlar getirilmesi gerektiğini belirtti.
Son dönemlerde Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik provokasyonları arttı. S-300'lerle yapılan taciz sonrası Türkiye'den çok sert tepkiler geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün yaptığı açıklamasında; "Akıllı olun, tarihi bize tekrarlatmayın." diyerek Yunanistan'ı uyardı. Bu gelişmelerin yankıları sürerken ABD'li senatör Chris van Hollen, Kathimerini'ye açıklamalarda bulundu.