Kraliyet turuna başlayan Kral Charles, övgü yerine tepkiyle karşılaştı: Evimizi ısıtamıyoruz

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 8 Eylül'de hayatını kaybetti. 70 yıllık tahtına, oğlu Charles'a geçti. Ancak yeni kral daha ilk haftadan tepkilerin merkezine yerleşti. Önce hokkayı yanlış yere koyan saray çalışına yaptığı tavır, ardından akıtan dolma kaleme verdiği tepkiyle dikkat çekti. Cuma günü de Birleşik Krallık'a bağlı bir ülke olan Galler'e gitti. Başkent Cardiff'te taziyeleri kabul etti. Bu sırada bir protestocu kalabalığın arasından sıyrılarak sesini yükseltti. Ülkede artan yaşam maliyetlerinden yakınarak "Charles! Biz evlerimizi ısıtmak için uğraşırken, bir de sizin geçit törenininiz parasını ödemek zorundayız" dedi. Büyük şok yaşayan çiçeği burnunda kral, söylenilenleri duymazdan geldi. Yoluna devam etti.



Kral Charles, 'Görülmemiş bir yönetime imza atacağım' dedi. 100 çalışanının işine son verdi! Son olarak cinsel istismar suçundan yargılanan kardeşi Andrew'in askeri üniforma giymesine müsaade etti.







TABUTA SALDIRI

Kraliçe'nin na'şı Londra'daki Westminster Salonu'na alındı. Yarınki cenazeye kadar halkın ziyaretine açıldı. Ancak önceki gece şoke eden bir olay yaşandı. Saatlerce bekledikten sonra salona giren bir adam, hızla tabuta koşmaya başladı. Ardından na'şın üzerindeki bayrağı kaldırdı.