Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna meşe ağacı ve kurşunda kaplı özel tabut ile uğurlandı

Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi önceki gün uzun bir yolculuktan sonra Londra'ya ulaştı. Kraliçe bu yolculuğu, bir tabut içinde yaptı. Kraliçe'ye son yolculuğunda ev sahipliği yapacak tabutun çok özel olan ve şimdi bulunmayan İngiliz meşe ağacından yapıldığı açıklandı. Tabutun, 30 yıldan fazla bir süre önce hazırlandığı anlaşıldı. Tabutun içi, hava almaması ve cesedin uzun süre korunması için kurşunla kaplandı. Ahşap kesişme yerlerine bile kurşun dolgular yapıldı. Tabutta, tören sırasında taşıma için kulplar, İmparatorluk Devlet Taçı ve küresi de yer aldı. Kraliçe'nin şapelin özel aile bölümüne defnedileceği ve tabutun toprakla temas etmeyeceği açıklandı. Cesedin korunması için bu yöntemin kullanıldığı hatırlatıldı.