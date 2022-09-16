Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna meşe ağacı ve kurşunda kaplı özel tabut ile uğurlandı

Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi önceki gün uzun bir yolculuktan sonra Londra'ya ulaştı. Kraliçe bu yolculuğu, bir tabut içinde yaptı. Kraliçe'ye son yolculuğunda ev sahipliği yapacak tabutun çok özel olan ve şimdi bulunmayan İngiliz meşe ağacından yapıldığı açıklandı. Tabutun, 30 yıldan fazla bir süre önce hazırlandığı anlaşıldı. Tabutun içi, hava almaması ve cesedin uzun süre korunması için kurşunla kaplandı. Ahşap kesişme yerlerine bile kurşun dolgular yapıldı. Tabutta, tören sırasında taşıma için kulplar, İmparatorluk Devlet Taçı ve küresi de yer aldı. Kraliçe'nin şapelin özel aile bölümüne defnedileceği ve tabutun toprakla temas etmeyeceği açıklandı. Cesedin korunması için bu yöntemin kullanıldığı hatırlatıldı.
PRENS İLE BULUŞACAK!
Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi, 19 Eylül Pazartesi günü yapılacak tören sırasında Windsor Kalesi'ndeki Kral George VI Anıt Şapeli'ne gömülecek. Prens Philip'in tabutu da Kraliyet Mahzeni'nden bu anıt şapele taşınacak. Bu bölüme Kral George VI ve Kraliçe Anne Kraliçe Elizabeth ve kız kardeşi Prenses Margaret da defnedildi.