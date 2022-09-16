Kırgızistan - Tacikistan sınırında çatışmalar alevlendi: 11 yaralı

İki ülke dışişleri bakanlarının görüşmesinde, sınırda ortaya çıkan sorunların münhasıran siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gereğine bir kez daha dikkatin çekildiği vurgulandı.

TACİK TARAFA NOTA VERİLDİ

Öte yandan, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı ve yıkıcı eylemlerine ilişkin Tacik tarafına protesto notası verdi.