Twitter'ın eski çalışanından bomba ifade: Ajanlar cirit atıyor

ABD Senatosunda ifade veren Twitter yöneticisi Peiter Zatko, şirketin karı güvenliğin üstünde tuttuğunu ve şirket içinde Hindistan ve Çin ajanlarının olduğunu açıkladı.
Daha önce Twitter'da güvenlik alanında yönetici olarak çalışan Zatko, ABD Senatosu Adalet Komitesinde şirketin iş işleyişi hakkındaki bir oturumda ifade verdi.
Senatörlerin sorularını yanıtlayan Zatko, bu ifadeyi verirken Twitter'a herhangi bir zarar verme peşinde olmadığını vurgulayarak, "Twitter'daki yöneticiler, karı güvenliğin üstünde tutuyor." ifadesini kullandı.
Zatko, şirketin topladığı veriler ile tam olarak neler yapılabileceğini kavrayamadığını söyleyerek, Twitter'da Hindistan ve Çin'den en az 1 ajanın çalıştığını ve bu bilginin FBI tarafından şirkete verildiğini aktardı.
Öte yandan Zatko, Twitter'daki çalışanların şirketin Çin'den aldığı paralardan dolayı rahatsızlık duyduğunu, şirketin ise yabancı ajanları işten çıkarmak adına bir adım atmadığını belirtti.
ABD'Lİ SENATÖRDEN TWİTTER CEO'SUNA İSTİFA ÇAĞRISI
Oturumda Komite Başkanı Senatör Dick Durbin, Twitter'da güvenliğin önemine işaret ederek, "Bu yıl Twitter'da çalışan bir kişi Suudi Arabistan için bilgi toplamakla suçlandı. Bu kişi muhalif Suudilerin bilgilerini toplayıp, Suudi Arabistan hükümetine veriyordu. Bu konu ölüm kalım meselesi. Cemal Kaşıkçı'yı hatırlayın." diye konuştu.
Komitenin Cumhuriyetçi Lideri Chuck Grassley ise, "Eğer Zatko'nun söyledikleri doğruysa Twitter CEO'su Parag Agrawal istifa etmeli." diye konuştu.