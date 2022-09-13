Twitter'ın eski çalışanından bomba ifade: Ajanlar cirit atıyor

Senatörlerin sorularını yanıtlayan Zatko, bu ifadeyi verirken Twitter'a herhangi bir zarar verme peşinde olmadığını vurgulayarak, "Twitter'daki yöneticiler, karı güvenliğin üstünde tutuyor." ifadesini kullandı.

Zatko, şirketin topladığı veriler ile tam olarak neler yapılabileceğini kavrayamadığını söyleyerek, Twitter'da Hindistan ve Çin'den en az 1 ajanın çalıştığını ve bu bilginin FBI tarafından şirkete verildiğini aktardı.

Öte yandan Zatko, Twitter'daki çalışanların şirketin Çin'den aldığı paralardan dolayı rahatsızlık duyduğunu, şirketin ise yabancı ajanları işten çıkarmak adına bir adım atmadığını belirtti.