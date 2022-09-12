Avrupa kaosla cebelleşirken İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini koruyor! Amsterdam'da uçuşları 'iptal edin' çağrısı







NİSAN AYINDAN BU YANA YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Schiphol Havalimanı'nda, personel eksikliği ve tatil sezonu nedeniyle oluşan yoğunluğu azaltmak için personel ücretlerinin artırılması, uçuşların iptal edilmesi ve ek tedbirlere başvurulmasına rağmen nisandan bu yana süren yoğunluğa çözüm bulunamamıştı.

Schiphol Havalimanı ile Hollanda Tüketiciler Birliği arasında yapılan anlaşma gereğince 23 Nisan'dan bu yana havalimanındaki yoğunluk sebebiyle uçamayanların bilet değişim masrafları, yeni bilet masrafları veya iptal ücretlerinin yolculara ödeneceği bildirilmişti.