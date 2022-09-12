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    • Dünya
    • 12.09.2022 18:01
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    • 12.09.2022 18:10
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    Avrupa kaosla cebelleşirken İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini koruyor! Amsterdam'da uçuşları 'iptal edin' çağrısı

    Avrupa'daki havalimanlarında baş gösteren personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor. Hollanda'daki Amsterdam Schiphol Havalimanı, hava yolu şirketlerinden birçok uçuşun iptal edilmesini istedi. Öte yandan İstanbul Havalimanı ağustos ayı itibarıyla Avrupa’nın birinci, dünyanın ise beşinci en yoğun havalimanı unvanına sahip olarak farkını ortaya koydu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Avrupa’da kaos sürerken İstanbul Havalimanı zirvede

    Amsterdam Schiphol Havalimanı, güvenlik personelinin yetersizliği sebebiyle ciddi yoğunluk yaşarken, hava yolu şirketlerinden birçok uçuşun iptal edilmesini istedi.

    Havalimanından yapılan açıklamada, güvenlik personelinin azlığı sebebiyle aşırı yoğunluk yaşandığı belirtildi.

    Açıklamada, 3. terminalden 16.00 ila 23.00 saatlerinde kalkış yapacak uçak seferlerinin hava yolu firmaları tarafından iptal edilmesinin istendiği bildirildi.



    Havalimanı yetkilileri, yolculardan uzun beklemeye rağmen uçuşlarının ertelenmesi ya da iptal edilmesi durumuna hazırlıklı olmalarını istedi.

    Açıklamada, yetkililerin ellerinden geleni yaptığı belirtilirken, yoğunluk sebebiyle uçuşunu kaçıran yolcuların tazminat talepleri için havalimanına başvuruda bulunmaları gerektiği hatırlatıldı.

    Güvenlik sırası sebebiyle havalimanının dışında kilometrelerce kuyruk oluşurken, yolcular sosyal medyadan havalimanındaki yoğunluğu gösteren görüntüler paylaştı.




    NİSAN AYINDAN BU YANA YOĞUNLUK SÜRÜYOR
    Schiphol Havalimanı'nda, personel eksikliği ve tatil sezonu nedeniyle oluşan yoğunluğu azaltmak için personel ücretlerinin artırılması, uçuşların iptal edilmesi ve ek tedbirlere başvurulmasına rağmen nisandan bu yana süren yoğunluğa çözüm bulunamamıştı.

    Schiphol Havalimanı ile Hollanda Tüketiciler Birliği arasında yapılan anlaşma gereğince 23 Nisan'dan bu yana havalimanındaki yoğunluk sebebiyle uçamayanların bilet değişim masrafları, yeni bilet masrafları veya iptal ücretlerinin yolculara ödeneceği bildirilmişti.



        İSTANBUL HAVALİMANI ZİRVEDE!
        Avrupa'daki havalimanlarında kaos sürerken İstanbul Havalimanı ipi göğüslemiş vaziyette.

        İstanbul Havalimanı dünyanın önde gelen havacılık veri ve analiz sağlayıcısı Official Aviation Guide tarafından yayımlanan "Dünyadaki En Yoğun Havalimanları" raporuna göre geçtiğimiz ağustos ayında 5'inci sırada yer aldı.

        Günlük ortalama 1417 uçuş sayısına ulaşan İstanbul Havalimanı, sefer yoğunluğu bakımından Avrupa'da ise zirvede...
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