73 yaşında tahta çıkan kral: III. Charles! Parmaklarındaki şişliklerin nedeni ne? Doktorlar merak edilen soruyu yanıtladı

Kralın 96 yaşındaki annesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından son fotoğrafındaki görüntüsü irdelenmiş, eldivensiz ellerindeki morluklar dikkat çekmişti.
Basına taşınan 'kraliçenin öleceği belli miydi' tartışmasının ardından doktorlar 2. Elizabeth'in sağlığıyla ilgili birçok yorum yaptılar.
DÜNYADA EN ÇOK FOTOĞRAFI PAYLAŞILAN KİŞİ
Annesinin ardından tahta oturacak olan Kral 3. Charles da bir süre boyunca dünyada en çok fotoğraflanan ya da mevcut fotoğrafları en çok paylaşılan kişi olacak şüphesiz.
Tüm dünya ise şimdiden yeni kralın ellerinde, özellikle de parmaklarında görülen şişliklerle ilgili konuşmaya başladı.
Artık tüm dikkat, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden bu yana sosyal medyada paylaşılan resimlerle 73 yaşındaki varisine ve kırmızı ve şişmiş ellerine çevrildi.