73 yaşında tahta çıkan kral: III. Charles! Parmaklarındaki şişliklerin nedeni ne? Doktorlar merak edilen soruyu yanıtladı

Şişmiş parmaklar, şimdiki kralın yıllardır mustarip olduğu bir şey, hükümdarın kendisi bile şaka yollu bir şekilde onlara 'sosis parmakları' diyordu.

KRAL 3. CHARLES HASTA MI?

Peki Charles'ın hastalığı ne? Şişmiş parmaklarına ne tür bir sağlık sorunu sebep oluyor? Ve durum tehlikeli mi?