Son dakika: Son dakika: Kraliçe Elizabeth öldü! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth neden öldü?

Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi. Kraliçe, Kovid-19'a yakalanmıştı İngiltere Kraliçesi'nin, 20 Şubat'ta Kovid-19 testi pozitif çıkmış, soğuk algınlığına benzer hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı. Geçen sonbahardan bu yana hareket sorunları yaşayan Kraliçe Elizabeth, o tarihten bu yana düzenli olarak baston kullanıyordu. Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık problemleri nedeniyle son dönemde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı.