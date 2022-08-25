Hollywood’dan PKK’ya alenen destek! SEAL Team dizisiyle hainliği meşrulaştırmaya çalıştılar! Tabi ki ABD menşeili!

PKK terör örgütüne ait sembollerin aleni sergilendiği dizi, eylül ayından itibaren yayımlanmaya başlayacak. Amerikan Paramounth şirketi tarafından çekilen dizi ile ilgili gazetemize konuşan usta sinemacı Nazif Tunç "Hollywood uzun yıllar ABD'nin dünyaya nizam verme aracı olarak etkin bir biçimde kullanıldı. Şimdi bunu çevrim içi mecralarla daha da geliştirdiler.
Dünya barışı ve huzuru bozma amaçlı her girişimin ardından aynı isimler ve şirketler çıkıyor. Sinema, sanat gibi bir dertleri yok. Kaos zeminini derinleştiren, ülkelerin, halkların geleceğini kirleten, karartan işler bunlar. Terörü yücelten her yapıt insanlığa kurulan bir kumpastır" değerlendirmesinde bulundu.