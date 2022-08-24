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    • Dünya
    • 24.08.2022 22:35
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    • 24.08.2022 22:35
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    Rusya'dan tren istasyonuna roketli saldırı! 15 ölü, 50 yaralı

    Son dakika haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Chaplyne kasabasında bulunan bir tren istasyonunu hedef aldığını açıkladı. Saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı açıklandı.

    Rusya’dan tren istasyonuna roketli saldırı! 15 ölü, 50 yaralı

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın düzenlediği roket saldırısında Chaplyne kasabasında bir tren istasyonunun isabet aldığını belirterek, saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını açıkladı.



    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın bağımsızlığının 31'inci yıldönümünde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne videokonferans yoluyla yaptığı hitap etti. Zelenskiy konuşmasında, Rusya'nın düzenlediği roket saldırısında Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'in yaklaşık 145 kilometre batısındaki Chaplyne kasabasında bir tren istasyonunun isabet aldığını açıkladı.

    İlk yardım ekiplerinin bölgede olduğunu ifade eden Zelesnkiy, saldırıda en az 15 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin de yaralandığını belirterek, can kaybının artabileceğini aktardı. Rusya tarafından henüz söz konusu saldırı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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