Rusya’dan tren istasyonuna roketli saldırı! 15 ölü, 50 yaralı

İlk yardım ekiplerinin bölgede olduğunu ifade eden Zelesnkiy, saldırıda en az 15 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin de yaralandığını belirterek, can kaybının artabileceğini aktardı. Rusya tarafından henüz söz konusu saldırı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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