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    • Dünya
    • 23.08.2022 18:15
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    • 23.08.2022 21:29
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    Güney Asya'da şiddetli deprem: Endonezya 6.2 ile sallandı

    Son dakika haberleri... Endonezya'nın Bengkulu eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

    Endonezya’da şiddetli deprem

    Endonezya'nın batısındaki Bengkulu eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    CAN KAYBI YAŞANMADI
    ABD Jeoloji Araştırma Kurumu (USGS) ülkenin güney Sumatro eyaletindeki Pagar Alam şehrinin 11 kilometre güneyinde ve 59 kilometre derinliğinde yerel saatle 21.31'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

    Yetkililer, depremin tsunamiyi tetikleme potansiyeline sahip olmadığını ve can kaybının yaşanmadığını belirtti.

    Depremin büyüklüğü, önce 6.6 olarak belirtildi, ardından USGS tarafından 6 olarak güncellendi.

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    Haberler Dünya Güney Asya'da şiddetli deprem: Endonezya 6.2 ile sallandı
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