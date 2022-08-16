İstihdamda rekor! 3 ayda 765 bin kişi: Her gün ortalama 8 bin 400 kişi iş buldu

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracata dayalı yeni modeli ile yılın ilk çeyreğinde yakaladığı yüzde 7.3'lük büyüme performansını, ikinci çeyrekte de devam ettirmesi beklenen Türkiye ekonomisi, istihdam yaratmaya da devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre işsizlik oranı, 2022'nin ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0.4 puan azalarak yüzde 10.6 oldu.
GÜNDE 8.400 KİŞİYE İŞ
İşsizlik 2021 sonundaki yüzde 11.3'lük seviyeye göre ise 0.7 puanlık düşüş sergiledi. İlk çeyrek sonunda 3 milyon 697 bin olan işsiz sayısı, ikinci çeyrekte 43 bin kişi azalarak 3 milyon 654 bine geriledi. İşsiz sayısı 2021 sonuna göre 141 kişi azaldı. Genç nüfusta işsizlik oranı da ilk çeyrek sonuna göre 0.4 puan azalarak yüzde 20.3'e indi.
İstihdam edilenlerin sayısı, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 765 bin kişi artarak 30 milyon 775 bin kişiye çıktı. İkinci çeyrekte günde ortalama 8 bin 406 kişiye istihdam sağlandı. İstihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 113 bin kişi, sanayide 217, inşaatta 42 bin kişi, hizmet sektöründe 393 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16'sı tarım, yüzde 22'si sanayi, yüzde 5,9'u inşaat, yüzde 56.1'i ise hizmet sektöründe yer aldı. İstihdamda 6 aylık artış 1 milyona ulaştı.