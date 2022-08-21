Son dakika: Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a anket şoku! Yüzde 62'si memnun değil

Almanya'da Insa fikir araştırma enstitüsü tarafından "Bild am Sonntag" için yapılan ankette, Almanların 3'te 2'sinin Başbakan Olaf Scholz'dan memnun olmadığı ortaya çıktı.
Ankete katılanların yüzde 62'si Scholz'dan memnun olmadığını belirtirken, katılımcıların sadece yüzde 25'i Scholz'u olumlu değerlendirdi. Ankete katılanların çoğunluğu Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyonundan oluşan federal hükümetin çalışmalarını olumsuz olarak değerlendirdi.
Katılımcıların yüzde 65'i hükümetten memnun olmadığını belirtirken, yüzde 27'si memnun olduklarını söyledi.