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    • Dünya
    • 19.08.2022 18:01
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    • 19.08.2022 18:16
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    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in başı dertte! Yeni görüntüleri ortaya çıktı: Bir erkekle sarmaş dolaş...

    Ülkesinde en genç başbakanı olan Sanna Marin'in sızan parti görünleri arasına yenileri de eklendi. Adı "Parti Başbakanı"na çıkan evli ve bir çocuk annesi Sanna Marin'in, yeni görüntülerde bir pop yıldızıyla sarmaş dolaş dans ettiği görülüyor. Marin'in görüntüleri ülkeyi karıştırırken, muhalefet partileri Marin'in uyuşturucu testine girmesini de istedi.

    Marin’in başı dertte! Yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Finlandiya'nın en genç Başbakanı olan Sanna Marin, bugün de dünya gündeminde ilk sırada. Dün bir ev partisinde arkadaşlarıyla dans edip şarkı söylediği görüntüleri sızdırılan Marin'in bugün de yeni görüntüleri ortaya çıktı. Evli bir çocuk annesi başbakan, bir gece kulübünde bir erkekle samimi bir şekilde dans ettiğini gösteren videonun ortaya çıkmasından sonra bugün yine manşetlerde.

    KOLLARINI BOYNUNA DOLAMIŞ
    Sosyal medyada dolaşan görüntüler 7 Ağustos tarihine ait. Videoda 36 yaşındaki Sanna Marin, Helsinki'nin merkezindeki bir restoran kompleksine bağlı lüks bir gece kulübü olan Klubi'de dans ediyor. Finlandiya medyasının aktardığına göre Marin'in kollarını boynuna dolayarak sarıldığı kişi, şarkıcı-söz yazarı Olavi Uusivirta.

    UYUŞTURUCU BOMBASI
    Aynı gece arkadaşlarıyla bir evin içinde dans ederken, arka planda birinin 'un ekibi' diye bağırdığı duyulan diğer görüntüler ortaya çıkmıştı. Marin, uyuşturucu kullandığı iddialarını ise yalanlamıştı. 'Un', genellikle kokain için Fincede kullanılan bir argo olarak biliniyor. Marin, yasa dışı bir şey yaptığını inkar etti ve birinin neden bu terimi bağırdığını bilmediğini iddia etti.

    "BİRKAÇ" ERKEKLE YAKIN DANS
    Finlandiya merkezli yayın organı Seiska'ya konuşan ve Pazar günü saat 02.30 sıralarında aynı gece kulübünde olan görgü tanıkları, Marin'in 'birkaç' erkekle aynı şekilde dans ederken görüldüğünü söyledi. Seiska, Marin'in eve gitmeden önce en az 04.30'a kadar kulüpte kaldığını ifade etti. Marin, Pazartesi sabahı sesinin belirgin şekilde kısıldığı bir dizi basın röportajı yaptı.

        HALKI İKİYE BÖLDÜ
        Marin geçmişte 'normal' yaşam tarzını bir erdem haline getirdi, ancak parti videoları kamuoyunu ikiye böldü. Bazıları, Marin'in herkesin yaptığı gibi "kurtlarını dökmeye" hakkı olduğu yönündeki düşüncesini dile getirirken, diğerleri de ülkenin NATO'ya katılma konusunda Rusya'yla karşı karşıya olduğu bir zamanda bunun sorumsuz olduğunu ileri sürdü. Ulusal basındaki yorumcular da, koşullar ne olursa olsun, bu tür davranışların hiçbir ulusal lidere yakışmayacağını savundular.

        ARKADAŞLARLA ÇILGIN PARTİ
        Ülkenin gelmiş geçmiş en genç lideri, daha önce festivallerde ve kulüplerde çok fazla zaman harcadığı gerekçesiyle kendini eleştiri oklarının hedefinde bulmuştu. Aslen Instagram'ın "Hikayeler" bölümünde paylaşıldığı anlaşılan ve dün basına sızdırılan videoda, Marin bir grup arkadaşıyla içki içerken, dans edip Finli rapçi Petri Nygård ve pop şarkıcısı Antti Tuisku'nun şarkılarını söylerken görülüyor. Iltalehti gazetesine göre, videoda şarkıcı Alma, fotoğrafçı Janita Autio, televizyon sunucusu Tinni Wikström, YouTuber Ilona Ylikorpi, radyocu Karoliina Tuominen, stilist Vesa Silver ve milletvekili Ilmari Nurminen de dahil olmak üzere birçok Finlandiyalı ünlü isim görülebiliyor.

        MARIN'DEN AÇIKLAMA
        Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in arkadaş grubuyla şarkı söyleyip dans ettiği anların yer aldığı videonun dünya gündemine oturmasının ardından başbakandan açıklama geldi. Marin, görüntülerin yayılmasından dolayı kızgın olduğunu belirterek, "Bu videolar kişisel ve özel bir alanda çekildi. Bunların kamuoyu tarafından bilinmesine içerliyorum. Arkadaşlarımla bir gece geçirdim. Biraz gürültülü bir parti yaptık. Dans ettim ve şarkı söyledim" ifadelerini kullandı.

        ŞANTAJ PLANI MI?
        Marin, görüntülerinin sızdırılmasının bir şantaj planının parçası olduğunu reddederek, "Şantaj olduğunu düşünmüyorum. Ancak bunlar özel videolar ve halk tarafından görülmemeliydiler. Bu yaz bir evde çekildiler. Kimin evi olduğunu söylemeyeceğim" dedi.

        "UYUŞTURUCU TESTİNE GİRSİN"
        Marin muhalif kesim tarafından davranışının bir başbakana yakışmadığı gerekçesiyle eleştirilmiş, muhalefet milletvekili Mikko Karna, Marin'in uyuşturucu testinden geçmesi gerektiğini söylemişti.

        DAHA ÖNCE DE YAPTI
        Başbakan Marin, geçen yıl sabah saat 4'e kadar gece kulübüne gittiği ve Kovid vakasıyla temas ettiği için özür dilemek zorunda kalmıştı. Başbakan, Dışişleri Bakanı'nın testinin pozitif çıkmasından sadece saatler sonra yemeğe çıktı. Başlangıçta kendisine Kovid aşıları tamamlanmış olduğu için kendisini karantina altına almasına gerek olmadığı söylendi. Ancak daha sonra bunu yapması önerilse de Marin, kendisine gönderilen bu mesajı görmedi. O sırada Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Bunu yapmam gerektiğini anlamadığım için çok üzgünüm" dedi ve üzerindeki kişisel telefonu değil, devlet telefonuna gönderilen kısa mesajı kaçırdığını açıkladı. Başbakanı eleştirenler, acil bir durumda ulusal güvenlik nedenleriyle hükümet telefonunun her zaman yanında olması gerektiğini söyledi.

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