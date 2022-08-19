Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in başı dertte! Yeni görüntüleri ortaya çıktı: Bir erkekle sarmaş dolaş...

Finlandiya'nın en genç Başbakanı olan Sanna Marin, bugün de dünya gündeminde ilk sırada. Dün bir ev partisinde arkadaşlarıyla dans edip şarkı söylediği görüntüleri sızdırılan Marin'in bugün de yeni görüntüleri ortaya çıktı. Evli bir çocuk annesi başbakan, bir gece kulübünde bir erkekle samimi bir şekilde dans ettiğini gösteren videonun ortaya çıkmasından sonra bugün yine manşetlerde.
KOLLARINI BOYNUNA DOLAMIŞ
Sosyal medyada dolaşan görüntüler 7 Ağustos tarihine ait. Videoda 36 yaşındaki Sanna Marin, Helsinki'nin merkezindeki bir restoran kompleksine bağlı lüks bir gece kulübü olan Klubi'de dans ediyor. Finlandiya medyasının aktardığına göre Marin'in kollarını boynuna dolayarak sarıldığı kişi, şarkıcı-söz yazarı Olavi Uusivirta.
UYUŞTURUCU BOMBASI
Aynı gece arkadaşlarıyla bir evin içinde dans ederken, arka planda birinin 'un ekibi' diye bağırdığı duyulan diğer görüntüler ortaya çıkmıştı. Marin, uyuşturucu kullandığı iddialarını ise yalanlamıştı. 'Un', genellikle kokain için Fincede kullanılan bir argo olarak biliniyor. Marin, yasa dışı bir şey yaptığını inkar etti ve birinin neden bu terimi bağırdığını bilmediğini iddia etti.
"BİRKAÇ" ERKEKLE YAKIN DANS
Finlandiya merkezli yayın organı Seiska'ya konuşan ve Pazar günü saat 02.30 sıralarında aynı gece kulübünde olan görgü tanıkları, Marin'in 'birkaç' erkekle aynı şekilde dans ederken görüldüğünü söyledi. Seiska, Marin'in eve gitmeden önce en az 04.30'a kadar kulüpte kaldığını ifade etti. Marin, Pazartesi sabahı sesinin belirgin şekilde kısıldığı bir dizi basın röportajı yaptı.