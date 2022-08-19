Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in başı dertte! Yeni görüntüleri ortaya çıktı: Bir erkekle sarmaş dolaş...

ARKADAŞLARLA ÇILGIN PARTİ

Ülkenin gelmiş geçmiş en genç lideri, daha önce festivallerde ve kulüplerde çok fazla zaman harcadığı gerekçesiyle kendini eleştiri oklarının hedefinde bulmuştu. Aslen Instagram'ın "Hikayeler" bölümünde paylaşıldığı anlaşılan ve dün basına sızdırılan videoda, Marin bir grup arkadaşıyla içki içerken, dans edip Finli rapçi Petri Nygård ve pop şarkıcısı Antti Tuisku'nun şarkılarını söylerken görülüyor. Iltalehti gazetesine göre, videoda şarkıcı Alma, fotoğrafçı Janita Autio, televizyon sunucusu Tinni Wikström, YouTuber Ilona Ylikorpi, radyocu Karoliina Tuominen, stilist Vesa Silver ve milletvekili Ilmari Nurminen de dahil olmak üzere birçok Finlandiyalı ünlü isim görülebiliyor.

MARIN'DEN AÇIKLAMA

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in arkadaş grubuyla şarkı söyleyip dans ettiği anların yer aldığı videonun dünya gündemine oturmasının ardından başbakandan açıklama geldi. Marin, görüntülerin yayılmasından dolayı kızgın olduğunu belirterek, "Bu videolar kişisel ve özel bir alanda çekildi. Bunların kamuoyu tarafından bilinmesine içerliyorum. Arkadaşlarımla bir gece geçirdim. Biraz gürültülü bir parti yaptık. Dans ettim ve şarkı söyledim" ifadelerini kullandı.