Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 19.08.2022 09:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.08.2022 09:48
    ABONE OL

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin uyuşturucu mu kullandı? Parti görüntüleri sızan lider hakkında şok iddia

    Finlandiya'da parti görüntüleri sızan Başbakan Sanna Marin gündem olmaya devam ediyor. 36 yaşındaki ismin görüntülerinin yankısı sürerken, ülkede muhalefet partileri Marin'e tepki göstererek "uyuşturucu testi" yaptırmasını istedi. Bu gelişmelerin ardından kameralar karşısına geçen Sanna Marin'den ilk açıklama geldi.

    Finlandiya Başbakanı Marin uyuşturucu mu kullandı?

    Sosyal medya Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'i konuşuyor... Katıldığı festival ve giydiği kıyafetler ile ülke gündemine oturan 36 yaşındaki başbakanın katıldığı bir partiye ait görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

    Kısa sürede viral olan görüntüler kısa sürede eleştirilerin hedefi oldu. Muhalif partiler Marin'e tepki gösterirken, bir muhalif lider başbakanın uyuşturucu testi yaptırmasını talep etmişti.

    MARIN SESSİZLİĞİNİ BOZDU
    36 yaşındaki başbakan ise uyuşturucu kullandığı iddialarını reddetti, sadece alkol aldığını ve 'taşkın bir şekilde' eğlendiğini savundu.

    Marin, gelen tepkilerin ardından uyuşturucu testi yapmaktan çekinmeyeceğini söyledi.

    Başbakan, 'Dans ettim, şarkı söyledim. Bunlar tamamen yasal şeyler. Asla uyuşturucu kullanılan bir ortamda olmadım' dedi.

    Marin gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Bir aile yaşamım var, bir iş yaşamı var ve arkadaşlarımla geçirdiğim boş zamanlarım var. Benim yaşlarımdaki herkes gibi' dedi.

        TEMASLIYKEN GECE KULÜBÜNE GİTMİŞTİ
        Marin'in daha önce temaslı olmasına rağmen gece kulübüne gittiği ortaya çıkmıştı. Başbakan dışişleri bakanının Covid testinin pozitif olduğunun anlaşılmasından birkaç saat sonra Helsinki'de bir kulübe gitmişti.

        Kısa sürede eleştiri oklarının hedefi olan Marin önce kendisini savunmuş daha sonra özür dilemişti. Marin sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda 'Bu şekilde davranmam gerektiğini düşünemediğim için çok özür diliyorum' demişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Uluslararası 4. Gastroantep istanbul’da
        Haberler Dünya Finlandiya Başbakanı Sanna Marin uyuşturucu mu kullandı? Parti görüntüleri sızan lider hakkında şok iddia
            SON DAKİKA