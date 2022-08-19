Finlandiya Başbakanı Sanna Marin uyuşturucu mu kullandı? Parti görüntüleri sızan lider hakkında şok iddia

Başbakan, 'Dans ettim, şarkı söyledim. Bunlar tamamen yasal şeyler. Asla uyuşturucu kullanılan bir ortamda olmadım' dedi.

Marin gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Bir aile yaşamım var, bir iş yaşamı var ve arkadaşlarımla geçirdiğim boş zamanlarım var. Benim yaşlarımdaki herkes gibi' dedi.