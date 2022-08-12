Alman selzedenin yardım isyanı! Kaos devam ediyor: "İnsanlar ölü bir köyde yaşadığımızı söylüyor"

Almanya'nın Rheinland Pfalz Eyaleti'nde bulunan Bad Neuenahr Ahrweiler kentindeki sel felaketinde 134 kişi yaşamını yitirdi. Ahrweiler ve kente bağlı çok sayıda kasaba sel felaketinde büyük zarar gördü.
Yüzlerce binanın yıkıldığı felakette binlerce insan evsiz kaldı. Ancak aradan 13 ay geçmesine rağmen, insanlar adına toplanan yardım paralarının büyük kısmı hâlâ insanlara ulaştırılamadı.
'KAOS DEVAM EDİYOR'
Devletin kaderine terk ettiği halk, başının çaresine bakarken, yardım paralarının alınabilmesi için yerine getirilmesi gereken bürokrasi, isyan ettirdi. Basına açıklama yapan selzedeler, Alman devletine isyan ettiler.
Selzede Alexander Stodden, içinde bulunduğu çaresizliği, "Ne inşaat işçisi var, ne inşaat malzemesi. 2 milyon euro zararım var. Kaos devam ediyor. Bad Neuenahr hâlâ bir harabe" sözleriyle dile getirdi. Gerd Gasper, Yatırım Bankası'ndan yardım talebine cevap gelmediğine isyan ederken, Paolo Tondello ise "Uykusuz geceler geçirdim. Siyasiler verdikleri sözleri tutmadılar. Yardımlar ulaşmadı. Parayı sağdan soldan bulduk. Tamir masraflarını cebimizden ödedik. Bugüne kadar hak ettiğimiz paranın ancak yüzde 20'sini alabildik" diye yakındı.