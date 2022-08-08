Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin-Tayvan krizi hakkında Biden'ı suçladı: Savaşa benzin döküyor

Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, CNN International'a Ukrayna savaşı ve Tayvan kriziyle ilgili bir röportaj verdi. Yanıtladır ile kısa sürede gündem olan Roger Waters, ABD Başkanı Joe Biden'ın savaş suçlusu olduğunu belirtti.
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Spiker Michael Smerconish'in Tayvan kriziyle birlikte "Çin'in küresel tehdit olduğu" yönündeki ifadelerine, "Tayvan'ı kuşatmıyorlar, Tayvan Çin'in bir parçası ve bu 1948'den beri tüm uluslararası toplum tarafından kabul edildi. Bunu bilmiyorsan yeterince okumuyorsun, git bunun hakkında oku" tepkisini verdi.
"ABD neden Zelenski'yi bu korkunç savaşı sona erdirecek müzakerelere teşvik etmiyor?" sorusu yönelten Waters, spikerin "Ama işgal edilen tarafı suçluyorsunuz" tepkisine; "Yapmanız gereken tarihe bakmak" yanıtı verdi. Waters, "Yani, bu savaş, bugün başladı diyebilirsiniz, 2008'de başladı diyebilirsiniz. Neticede NATO'nun Rusya sınırlarına, Doğu Avrupa'ya dayanmasıyla ilgili" ifadelerini kullandı.