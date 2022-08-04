Çin'den Tayvan'a 'ihanet' suçlaması! ABD'li Pelosi'nin ziyareti sonrası tatbikatlar başladı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gideceği iddiaları günlerdir tansiyonu yükseltiyordu. Dünyanın endişeli bekleyişleri altında geçtiğimiz akşam Pelosi'nin uçağı Tayvan'a iniş yaptı.
Bu ziyaret karşısında Çin'in tepkisi çok sert oldu. Askeri hareketliliğin arttığı bölgede Tayvan'dan Çin'i kızdıracak bir hamle daha geldi. Tayvan lideri Tsai, Tayvan'ın 'tek Çin' olmasını temsil eden Uğurlu Bulutlar Düzeni isimli şeref madalyasını Pelosi'ye verdi.
Pelosi, "Sizi asla yalnız bırakmayacağız" diyerek kısa ama tartışmalı ziyaretin ardından Çarşamba günü Tayvan'dan ayrıldı. Pelosi'nin adaya gelişinden kısa bir süre sonra Çin ordusu, Tayvan yakınlarında hava ve deniz tatbikatları ve füze denemeleri yapacağını açıkladı.
Pekin, adanın çevresindeki 6 bölgede Perşembe ile Pazar günleri arasında dört gün sürecek askeri tatbikat yapacağını da ilan etti. Tayvan şimdiye kadar Çin'e ait 27 savaş uçağının hava sahasına girdiğini açıkladı. Tayvan Savunma Bakanlığı Çarşamba günü onları uyarmak için jetlerini kaldırdığını söyledi.
DENİZ VE HAVADAN ABLUKA
Pelosi'nin bu ziyaretinin yankıları sürerken Çin verdiği sözü tuttu ve bu sabah TSİ 7.00'de harekete geçti. Çin, Tayvan adası çevresinde geniş çaplı askeri deniz ve hava tatbikatlarına başladı.
Komünist Parti güdümündeki Çin medyası tarafından yayınlanan tatbikat haritasında adanın tam anlamıyla çevrelendiği görülüyor.
Pekin yönetimi, 'Büyük Abluka' olarak adlandırılan bu tatbikat boyunca herhangi bir yabancı uçak veya geminin bu gölgeye girmesini istemiyor. Tabikat kapsamında Tayvan Boğazı boyunca topçu atışlarının yapılması da bekleniyor.