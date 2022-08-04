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    • Dünya
    • 04.08.2022 15:44
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    • 04.08.2022 15:45
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    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya kazanırsa, sıra diğer komşulara gelebilir

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'da devam eden savaşa ilşkin değerlendirmelerde bulundu. Stoltenberg, "Rusya bu savaşı kazanırsa, Putin şiddetin işe yaradığını düşünecek. Daha sonra sıra Rusya'nın diğer komşularına gelebilir" uyarısında bulundu.

    Stoltenberg’ten uyarı: Sıra diğer komşulara gelebilir

    Norveç'te İşçi Partisi tarafından düzenlenen yaz kampında önemli açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'da devam eden savaşa dair çarpıcı bir uyarıda bulundu.

    MÜTHİŞ BİR CESARET ÖRNEĞİ
    Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına değindi.

    Stoltenberg şunları söyledi:
    Başkan Putin, kendi siyasi hedefleri için askeri güçlerle birlikte masum bir ülkeye ve insanlara saldırdı. Bu durumda NATO'nun iki taslağı var.

    İlki Ukrayna'ya destek olmak, ikincisi ise, bu savaşın yayılmasını önlemek. Öncelikle, Ukrayna'ya kendi savunmalarını yapmaları için destek sağlamalıyız. Ukrayna halkı, savaş boyunca müthiş bir cesaret örneği gösterdi.

    Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı işgalinde NATO ve aralarında NATO üyesi olan ABD, Kanada, İngiltere ve Türkiye gibi ülkeler Ukrayna'nın arkasında durmuştur.

    SIRA DİĞER KOMŞULARA GELEBİLİR
    Stoltenberg, Rusya'nın 40 milyon nüfusa sahip bağımsız bir ülkeye saldırdığını dile getirdi.

    Stoltenberg, şunları söyledi:
    Başkan Putin'in Ukrayna'daki hedeflerine ulaşamaması bizim lehimize olacaktır. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri sivillere bu denli bir saldırı ve yıkım görmemiştik. Buna kayıtsız kalamayız.

    Eğer Rusya bu savaşı kazanırsa, Putin şiddetin işe yaradığını düşünecek. Daha sonra sıra Rusya'nın diğer komşularına gelebilir.

        EN HIZLI KATILIM SÜRECİ
        Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine de değindi.

        Stoltenberg, "Birkaç saat önce ABD Senatosu, katılım protokollerini onayladı. Şu ana kadar müttefiklerimizden 23'ü Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini onaylamış oldu. NATO tarihindeki en hızlı ilerleyen katılım süreci oldu. Putin, NATO'yu genişleyen ve saldırgan olarak tanımlıyor. Bu bizim asla kabul etmeyeceğimiz bir durum" ifadelerini kullandı.

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