NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya kazanırsa, sıra diğer komşulara gelebilir

İlki Ukrayna'ya destek olmak, ikincisi ise, bu savaşın yayılmasını önlemek. Öncelikle, Ukrayna'ya kendi savunmalarını yapmaları için destek sağlamalıyız. Ukrayna halkı, savaş boyunca müthiş bir cesaret örneği gösterdi.

Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı işgalinde NATO ve aralarında NATO üyesi olan ABD, Kanada, İngiltere ve Türkiye gibi ülkeler Ukrayna'nın arkasında durmuştur.

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Stoltenberg, Rusya'nın 40 milyon nüfusa sahip bağımsız bir ülkeye saldırdığını dile getirdi.