Pelosi’nin Tayvan ziyareti Çin ve ABD basınında! Çin basını öfke kusarken ABD 4 korkutucu senaryoyu sıraladı

Bu ziyaret karşısında Çin'in tepkisi çok sert oldu. Askeri hareketliliğin arttığı bölgede Tayvan'dan Çin'i kızdıracak bir hamle daha geldi. Tayvan lideri Tsai, Tayvan'ın 'tek Çin' olmasını temsil eden Uğurlu Bulutlar Düzeni isimli şeref madalyasını Pelosi'ye verdi.