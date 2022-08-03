Pelosi'nin Tayvan ziyareti Çin ve ABD basınında! Çin basını öfke kusarken ABD 4 korkutucu senaryoyu sıraladı
Dünya ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle savaşın eşiğine kadar geldi. Çin, 25 yıl sonra gerçekleşen ziyaretin ardından savaş alarmı verirken söz konusu ziyaret iki ülkenin de basınına yansıdı. ABD basını 4 korkutucu senaryodan bahsetti Çin basını ise karikatürlerle nefret kustu.
03.08.2022 16:40 - Son Güncelleme: 03.08.2022 16:40
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gideceği iddiaları günlerdir tansiyonu yükseltiyordu. Dünyanın endişeli bekleyişleri altında dün akşam Pelosi'nin uçağı Tayvan'a iniş yaptı.
Çin-Tayvan anlaşmazlığında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gideceği iddiaları ABD ile Çin arasında krize neden oldu.
ABD medyası ise Pelosi'nin ziyaretini değerlendirdi. CNN'de yer alan bir analizde "Bu ziyarete gerçekten değer mi?" sorusu gündeme geldi.