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Haberler Dünya Pelosi'nin Tayvan ziyareti Çin ve ABD basınında! Çin basını öfke kusarken ABD 4 korkutucu senaryoyu sıraladı

Pelosi'nin Tayvan ziyareti Çin ve ABD basınında! Çin basını öfke kusarken ABD 4 korkutucu senaryoyu sıraladı

Dünya ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle savaşın eşiğine kadar geldi. Çin, 25 yıl sonra gerçekleşen ziyaretin ardından savaş alarmı verirken söz konusu ziyaret iki ülkenin de basınına yansıdı. ABD basını 4 korkutucu senaryodan bahsetti Çin basını ise karikatürlerle nefret kustu.

03.08.2022 16:40 - Son Güncelleme: 03.08.2022 16:40
Pelosi’nin Tayvan ziyareti Çin ve ABD basınında! Çin basını öfke kusarken ABD 4 korkutucu senaryoyu sıraladı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gideceği iddiaları günlerdir tansiyonu yükseltiyordu. Dünyanın endişeli bekleyişleri altında dün akşam Pelosi'nin uçağı Tayvan'a iniş yaptı.

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Pelosi’nin Tayvan ziyareti Çin ve ABD basınında! Çin basını öfke kusarken ABD 4 korkutucu senaryoyu sıraladı

Bu ziyaret karşısında Çin'in tepkisi çok sert oldu. Askeri hareketliliğin arttığı bölgede Tayvan'dan Çin'i kızdıracak bir hamle daha geldi. Tayvan lideri Tsai, Tayvan'ın 'tek Çin' olmasını temsil eden Uğurlu Bulutlar Düzeni isimli şeref madalyasını Pelosi'ye verdi.

Pelosi’nin Tayvan ziyareti Çin ve ABD basınında! Çin basını öfke kusarken ABD 4 korkutucu senaryoyu sıraladı

Çin-Tayvan anlaşmazlığında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gideceği iddiaları ABD ile Çin arasında krize neden oldu.

Pelosi’nin Tayvan ziyareti Çin ve ABD basınında! Çin basını öfke kusarken ABD 4 korkutucu senaryoyu sıraladı

Çin'in günlerdir yaptığı tehditlere karşın Pelosi'nin uçağı dün akşam saatlerinde Tayvan'a indi. Bu hamleyle çeyrek asır sonra ilk kez ABD'li üst düzey bir yetkili, Tayvan'a gitmiş oldu.

Pelosi’nin Tayvan ziyareti Çin ve ABD basınında! Çin basını öfke kusarken ABD 4 korkutucu senaryoyu sıraladı

ABD medyası ise Pelosi'nin ziyaretini değerlendirdi. CNN'de yer alan bir analizde "Bu ziyarete gerçekten değer mi?" sorusu gündeme geldi.

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