Avrupalının başörtülü kadınlara yönelik ayrımcılığı had safhada: Sokakta bile rahat yok

Avrupa'da yaşayan başörtülü kadınları iş başvurusunda maruz kadlığı ayrımcılık yapılan araştırmayla gözler önüne serildi. Başörtülü kadınlar yalnızca iş hayataı değil, hayatın her alanında sokakta bile açık bir şekilde ayrımcılığa maruz kaldıklarını söylediler.

ÖNYARGILARI AŞTILAR

Almanya Uyum ve Göç Araştırmaları Merkezi, Hollanda'nın Utrecht, İngiltere'nin Oxford üniversiteleri geçtiğimiz günlerde yayınladıkları araştırmada Almanya ve Hollanda'da başörtülü kadınların iş başvurusunda ciddi ayrımcılığa uğradıklarını ortaya koydu.