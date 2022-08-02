Avrupalının başörtülü kadınlara yönelik ayrımcılığı had safhada: Sokakta bile rahat yok

Avrupa'da yaşayan başörtülü kadınları iş başvurusunda maruz kadlığı ayrımcılık yapılan araştırmayla gözler önüne serildi. Başörtülü kadınlar yalnızca iş hayataı değil, hayatın her alanında sokakta bile açık bir şekilde ayrımcılığa maruz kaldıklarını söylediler.
ÖNYARGILARI AŞTILAR
Almanya Uyum ve Göç Araştırmaları Merkezi, Hollanda'nın Utrecht, İngiltere'nin Oxford üniversiteleri geçtiğimiz günlerde yayınladıkları araştırmada Almanya ve Hollanda'da başörtülü kadınların iş başvurusunda ciddi ayrımcılığa uğradıklarını ortaya koydu.
Önyargıları aşıp iş sahibi olabilmiş başörtülü kadınlar, SABAH'a asıl ayrımcılığın sokakta olduğunu anlattı ve başlarından geçen ırkçılıktan örnekler verdi.
SÖZLÜ HAKARET OLUYOR
Hastabakıcı olarak çalışan Elif Yurtten, "İş hayatımdan ziyade günlük yaşamımda ırkçı ve ayrımcı muamelerle karşılaşıyorum. Bu bazen kötü ve alaycı bir bakış, bazen sözlü hakaret oluyor. Almanya'da doğdum, büyüdüm, okudum, mesleğimi elime aldım. Hâlâ kabul görmüyoruz. Başörtülü kuzenlerim satış temsilcisi olarak çalışmak istedi, ancak başörtülerini çıkartmaları istendi. Bu artık yaşanmamalı" dedi.
BENİ TEMİZLİKÇİ ZANNETTİ
Pedagog olan Gülbeyaz Kılıç ise "İlk görev yaptığım okulun müdür yardımcısı beni temizlikçi zannetti. Pedagog olduğumu söylediğimde yüzünde oluşan ifadeyi hiçbir zaman aklımdan çıkaramam. Dış görünüşe bakıp dil yeteneğinizi, kimliğinizi sorguluyorlar. Özellikle toplu taşıma araçlarındaki bakışlar, yanlarından geçerken bazı insanlardan duyduğunuz hakaretler çok rahatsız edici" diyerek maruz kaldıkları ayrımcılık hakkında konuştu.