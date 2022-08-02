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    • Dünya
    • 02.08.2022 08:52
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    • 02.08.2022 09:08
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    Avrupalının başörtülü kadınlara yönelik ayrımcılığı had safhada: Sokakta bile rahat yok

    Almanya, Hollanda ve İspanya'da yapılan araştırmalara göre, başörtülü kadınların iş başvurularında reddedilme olasılığının, diğer kişilere göre 3 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. Avrupa'da yaşayan başörtülü kadınlar ayımcılığın sadece iş alanında değil sokakta bile kendisini gösterdiğini söyledi. Birçok kişinin önyargılı yaklaştığı belirten başörtülü kadınlar; zaman zaman hakaret uğradıklarını da belirtti.

    Avrupa’da başörtülü kadınlar hedefte

    Avrupa'da yaşayan başörtülü kadınları iş başvurusunda maruz kadlığı ayrımcılık yapılan araştırmayla gözler önüne serildi. Başörtülü kadınlar yalnızca iş hayataı değil, hayatın her alanında sokakta bile açık bir şekilde ayrımcılığa maruz kaldıklarını söylediler.

    ÖNYARGILARI AŞTILAR
    Almanya Uyum ve Göç Araştırmaları Merkezi, Hollanda'nın Utrecht, İngiltere'nin Oxford üniversiteleri geçtiğimiz günlerde yayınladıkları araştırmada Almanya ve Hollanda'da başörtülü kadınların iş başvurusunda ciddi ayrımcılığa uğradıklarını ortaya koydu.

    Önyargıları aşıp iş sahibi olabilmiş başörtülü kadınlar, SABAH'a asıl ayrımcılığın sokakta olduğunu anlattı ve başlarından geçen ırkçılıktan örnekler verdi.

    SÖZLÜ HAKARET OLUYOR
    Hastabakıcı olarak çalışan Elif Yurtten, "İş hayatımdan ziyade günlük yaşamımda ırkçı ve ayrımcı muamelerle karşılaşıyorum. Bu bazen kötü ve alaycı bir bakış, bazen sözlü hakaret oluyor. Almanya'da doğdum, büyüdüm, okudum, mesleğimi elime aldım. Hâlâ kabul görmüyoruz. Başörtülü kuzenlerim satış temsilcisi olarak çalışmak istedi, ancak başörtülerini çıkartmaları istendi. Bu artık yaşanmamalı" dedi.

    BENİ TEMİZLİKÇİ ZANNETTİ
    Pedagog olan Gülbeyaz Kılıç ise "İlk görev yaptığım okulun müdür yardımcısı beni temizlikçi zannetti. Pedagog olduğumu söylediğimde yüzünde oluşan ifadeyi hiçbir zaman aklımdan çıkaramam. Dış görünüşe bakıp dil yeteneğinizi, kimliğinizi sorguluyorlar. Özellikle toplu taşıma araçlarındaki bakışlar, yanlarından geçerken bazı insanlardan duyduğunuz hakaretler çok rahatsız edici" diyerek maruz kaldıkları ayrımcılık hakkında konuştu.

        'APTAL BU ÇOCUKLARI MI DOĞURDUN?'
        Eğitimci Hatice Demirtaş, "Alman okullarında ve kreşlerde engelli çocuklarla çalışıyorum. Altı yaşındaki kızım ve küçük oğlumla bebek arabasıyla giderken, bir Alman beni parmağıyla gösterip, 'Aptal bu çocukları mı doğurdun?' şeklinde herkesin içinde ağır hakarette bulundu. Bazı insanlar için isminiz, ten, saç renginiz değişikse bu ırkçılığa uğramaya sebep olabiliyor" diye görüş belirtti.

        YÜZ İFADESİ DEĞİŞTİ
        Sosyal pedagog Meliha Bayrak, "Birçok eğitim merkezine iş başvurusunda bulundum. Ya cevap gelmiyordu ya da olumsuz yanıt alıyordum. Bir gün fotoğrafsız özgeçmişimi gönderdim ve kısa sürede arandım. Mülakata gittiğimde beni karşılayan kadının yüz ifadesi değişti. Görüşmede, özelliklerimin iş için uygun olduğu söylendi, başörtümü çıkarıp çıkaramayacağım soruldu. Çıkaramayacağımı söyleyince işe alınmadım" dedi.

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        Haberler Dünya Avrupalının başörtülü kadınlara yönelik ayrımcılığı had safhada: Sokakta bile rahat yok
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