Batı işte bu! Fransa’da siyahi kadınlar restoranta alınmadı

RESTORANI BOYKOT ÇAĞRISI

Öte yandan aralarında DJ Snake, Vegedream ve Naza'nın olduğu birçok sanatçı, sosyal medya hesaplarından yaşananlara tepki göstererek restoranın boykot edilmesi çağrısı yaptı.

AA'nın aktardığına göre, Fransa'da da 2020'de yine Şanzelize'deki diğer bir restoran, içlerinden biri başörtülü diye bir grubu içeri almamıştı. Olaya ilişkin 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından izlenen görüntüler tepki çekmişti.