Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 24.07.2022 07:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.07.2022 07:58
    ABONE OL

    Batı işte bu! Fransa'da siyahi kadınlar restoranta alınmadı

    Yıllarca birçok Afrika ülkesini sömüren ve yüz binlerce Cezayirliyi katleden Fransa'da yeni bir ırkçılık vakası yaşandı. Paris'te bulunan bir restoran, siyahi müşterileri içeri almak istemedi. Olay sosyal medyada yayılınca restoran özür diledi; savcılık ise soruşturma başlattı.

    Batı işte bu! Fransa’da siyahi kadınlar restoranta alınmadı

    Fransa'nın başkenti Paris, ırkçılığa sahne oldu. Afrika kökenli 3 kadın, Paris'in 8. bölgesinde bulunan Şanzelize Caddesi yakınlarındaki Manko adlı restorana gitmeye karar verdi.

    RESTORANA ALINMADILAR
    Rezervasyon yaptıran söz konusu kişiler, akşam saatlerinde restoranın kapısına geldiklerinde kendilerini şoke eden bir durumla karşılaştı.

    Kadınların içeri girmelerine, gece kıyafetleri olmadığı bahanesi öne sürülerek izin verilmedi. Irkçı tutuma ilişkin anlar, sosyal medyada yayılınca tepki topladı.

    SAVCILIKTAN SORUŞTURMA KARARI
    Tepkilerin artması üzerine restoran yönetimi özür açıklaması yayınladı. Olayın duyulmasının ardından çok sayıda kişi, aynı restoranda benzer muameleye maruz kaldıklarını aktardı.

    Paris Savcılığı da etnik köken veya milliyete dayalı ayrımcılık suçlamasıyla ön soruşturma açtı.

    RESTORANI BOYKOT ÇAĞRISI
    Öte yandan aralarında DJ Snake, Vegedream ve Naza'nın olduğu birçok sanatçı, sosyal medya hesaplarından yaşananlara tepki göstererek restoranın boykot edilmesi çağrısı yaptı.

    AA'nın aktardığına göre, Fransa'da da 2020'de yine Şanzelize'deki diğer bir restoran, içlerinden biri başörtülü diye bir grubu içeri almamıştı. Olaya ilişkin 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından izlenen görüntüler tepki çekmişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Emekliye yüksek promosyon formülü
    Haberler Dünya Batı işte bu! Fransa'da siyahi kadınlar restoranta alınmadı
        SON DAKİKA