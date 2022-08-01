Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 01.08.2022 22:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.08.2022 22:21
    ABONE OL

    Rusya'dan 'nükleer' uyarısı! Putin: Savaşın galibi olmaz

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının ardından; NATO ve Rusya arasında artan gerilimin nükleer bir çatışmaya neden olacağı endişe dünya kamuoyunda yükselmişti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı son açıklamayla Rusya'nın tavrını açıklarken, dünyaya uyarıda bulundu. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Gözden Geçirme Konferansı’na mektup gönderen Putin, Rusya’nın nükleer savaş istemediğini ve böyle bir savaşın galibi olmayacağını ifade etti.

    Putin’den ’nükleer’ uyarısı: Galibi olmaz

    Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın 5 yılda bir düzenlenen ve bu yıl 10'ncusu yapılan Gözden Geçirme Konferansı'na mektup gönderen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önemli mesajlar verdi.

    ANLAŞMA SİSTEMİN KİLİT UNSURLARINDAN
    Anlaşmanın önemine değinen Putin, "Yarım yüzyıldan fazla bir süredir anlaşma, uluslararası güvenlik ve stratejik istikrar sisteminin kilit unsurlarından biri haline geldi. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, silahsızlanma ve atom enerjisinin barışçıl kullanımı alanlarında öngördüğü yükümlülükler, hem nükleer hem de nükleer olmayan ülkelerin çıkarlarını tam olarak karşılamaktadır" dedi.

    NÜKLEER SAVAŞIN GALİBİ OLMAZ
    Anlaşmanın taraflarından olan ABD'ye karşı yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden bahseden Putin, "Anlaşmaya taraf bir devlet ve onun tevdi kuruluşlarından biri olarak Rusya, anlaşma şartlarını ve ruhunu tutarlı bir şekilde takip etmektedir. Silahların azaltılması ve sınırlandırılmasına ilişkin ABD ile olan ikili anlaşmalar çerçevesindeki yükümlülüklerimiz eksiksiz olarak yerine getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

    Nükleer bir savaşı kimsenin kazanamayacağını dile getiren Putin, "Nükleer savaşın galibi olamaz ve hiçbir zaman nükleer savaş açılmamalı. Biz, uluslararası toplumun tüm üyeleri için eşit ve bölünmez güvenlikten yanayız" ifadelerini kullandı.

    BARIŞCIL NÜKLEER ENERJİ HAKKI
    Anlaşmayı önemsediklerini ve nükleer çerçevede tecrübelerini ortaklarıyla paylaşabileceklerini aktaran Putin, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) güvenlik önlemleri sistemine anlaşmanın bir doğrulama mekanizması olarak büyük önem veriyoruz ve bunun nesnel, politikadan arındırılmış ve teknik olarak gerekçeli uygulanmasını sağlamanın son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Gerekliliklerine uyan tüm ülkelerin herhangi bir ek koşul olmaksızın barışçıl nükleer enerjiye erişim hakkına sahip olması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

    TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ
    Rusya'nın nükleer enerji alanındaki tecrübelerini ortaklarıyla paylaşmaya hazır olduğunu ifade eden Putin, "Konferansın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf olan tüm devletlerin yükümlülüklerine sıkı sıkıya bağlı kalmaya hazır olduklarını yeniden teyit edeceğini, nükleer silahların yayılmasını önleme rejiminin güçlendirilmesine ve dünyada barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına önemli bir katkı sağlayacağını umuyoruz" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tahıl koridorunda ’yeni gemiler’ hazırlanıyor
    Haberler Dünya Rusya'dan 'nükleer' uyarısı! Putin: Savaşın galibi olmaz
        SON DAKİKA