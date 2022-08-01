Rusya'dan 'nükleer' uyarısı! Putin: Savaşın galibi olmaz

Nükleer bir savaşı kimsenin kazanamayacağını dile getiren Putin, "Nükleer savaşın galibi olamaz ve hiçbir zaman nükleer savaş açılmamalı. Biz, uluslararası toplumun tüm üyeleri için eşit ve bölünmez güvenlikten yanayız" ifadelerini kullandı.

BARIŞCIL NÜKLEER ENERJİ HAKKI

Anlaşmayı önemsediklerini ve nükleer çerçevede tecrübelerini ortaklarıyla paylaşabileceklerini aktaran Putin, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) güvenlik önlemleri sistemine anlaşmanın bir doğrulama mekanizması olarak büyük önem veriyoruz ve bunun nesnel, politikadan arındırılmış ve teknik olarak gerekçeli uygulanmasını sağlamanın son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Gerekliliklerine uyan tüm ülkelerin herhangi bir ek koşul olmaksızın barışçıl nükleer enerjiye erişim hakkına sahip olması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ

Rusya'nın nükleer enerji alanındaki tecrübelerini ortaklarıyla paylaşmaya hazır olduğunu ifade eden Putin, "Konferansın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf olan tüm devletlerin yükümlülüklerine sıkı sıkıya bağlı kalmaya hazır olduklarını yeniden teyit edeceğini, nükleer silahların yayılmasını önleme rejiminin güçlendirilmesine ve dünyada barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına önemli bir katkı sağlayacağını umuyoruz" dedi.