ABD’nin Ukrayna’ya yönelik askeri yardımı 8.7 milyar dolara ulaştı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, ABD'den Ukrayna'ya ek askeri askeri yardım geldi.
DÜNYAYA İLHAM VERİYOR
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya'nın vahşi ve sebepsiz saldırısına 5 aydan fazla bir süredir maruz kalan Ukrayna halkı, ülkelerini ve özgürlüklerini savunurken dünyaya ilham veriyor" ifadeleri kullanıldı.
YARDIM 8.7 MİLYARA ULAŞTI
ABD'nin Ukrayna'ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacağı aktarılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yaptığı askeri yardım miktarının 8.7 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.