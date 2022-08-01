ABD’nin Ukrayna’ya yönelik askeri yardımı 8.7 milyar dolara ulaştı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, ABD'den Ukrayna'ya ek askeri askeri yardım geldi.

DÜNYAYA İLHAM VERİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya'nın vahşi ve sebepsiz saldırısına 5 aydan fazla bir süredir maruz kalan Ukrayna halkı, ülkelerini ve özgürlüklerini savunurken dünyaya ilham veriyor" ifadeleri kullanıldı.