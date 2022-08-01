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    • Dünya
    • 01.08.2022 23:51
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    • 01.08.2022 23:55
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    ABD’nin Ukrayna’ya yönelik askeri yardımı 8.7 milyar dolara ulaştı

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım yapılacağını açıkladı. ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardım miktarının ise 8.7 milyar dolara ulaştı. Yardım paketi yüksek hareketli topçu roket sistemi (HIMARS) ve 155 milimetre topçu sistemleri için mühimmat içeriyor.

    ABD’den Ukrayna’ya ek askeri yardım

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, ABD'den Ukrayna'ya ek askeri askeri yardım geldi.

    DÜNYAYA İLHAM VERİYOR
    ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya'nın vahşi ve sebepsiz saldırısına 5 aydan fazla bir süredir maruz kalan Ukrayna halkı, ülkelerini ve özgürlüklerini savunurken dünyaya ilham veriyor" ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada, ABD'nin 50'den fazla müttefiki ve ortağı ile Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

    YARDIM 8.7 MİLYARA ULAŞTI
    ABD'nin Ukrayna'ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacağı aktarılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yaptığı askeri yardım miktarının 8.7 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.
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        Haberler Dünya ABD’nin Ukrayna’ya yönelik askeri yardımı 8.7 milyar dolara ulaştı
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