Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Biden bu hafta sonuna kadar işe dönmeyi umuyor





"GÖREVLERİ YERİNE GETİRİYORUM"

Biden, şu anda ses kısıklığı, hafif boğaz şişkinliği ve öksürük şikayetleri olduğuna işaret ederek, "Bu hafta sonuna kadar yüz yüze çalışmaya dönmeyi umuyorum ama şu anda kendimden önce gelen tüm görevleri de yerine getiriyorum." dedi.