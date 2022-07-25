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    • Dünya
    • 26.07.2022 01:39
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    • 26.07.2022 01:42
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    Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Biden bu hafta sonuna kadar işe dönmeyi umuyor

    Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Joe Biden, kendisini gayet iyi hissettiğini ve bu hafta sonuna kadar yüz yüze çalışmaya dönmeyi umduğunu duyurdu. İşte habere ilişkin detaylar...

    Biden’ın son durumu ne?

    ABD Başkanı Joe Biden, COVID-19 karantinasında olduğu Beyaz Saray'da çip krizine ilişkin düzenlenen toplantıya çevrim içi katıldı.

    Toplantının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, "Şu ana kadar her şey yolunda görünüyor. Kendimi gayet iyi hissediyorum" ifadesini kullandı.



    "GÖREVLERİ YERİNE GETİRİYORUM"
    Biden, şu anda ses kısıklığı, hafif boğaz şişkinliği ve öksürük şikayetleri olduğuna işaret ederek, "Bu hafta sonuna kadar yüz yüze çalışmaya dönmeyi umuyorum ama şu anda kendimden önce gelen tüm görevleri de yerine getiriyorum." dedi.



    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu hafta görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soru üzerine Biden, bu görüşmenin bu hafta içinde gerçekleşmesinin olasılıklar dahilinde olduğunu söyledi.
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    Haberler Dünya Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Biden bu hafta sonuna kadar işe dönmeyi umuyor
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