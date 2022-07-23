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    • Dünya
    • 23.07.2022 10:50
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    • 23.07.2022 11:18
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    Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Gilles Lebreton'dan Erdoğan'a övgü Macron'a eleştiri: Türkiye, Fransa’dan daha güçlü

    Dünyayı kilitleyen tahıl krizi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle İstanbul'da çözüldü. BM, Rusya ve Ukrayna'nın da katılımıyla gerçekleşen imza sonrası dünya Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı konuştu. Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Gilles Lebreton da yaşananlar sonrası Macron'u eleştirirken Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi övdü. Gilles Lebreton “Birleşmiş Milletler ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil Erdoğan'dı. Türkiye, Fransa’dan daha güçlü” ifadelerini kullandı.

    AJANSLAR
    Macron’a patlayan imza!

    Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası dünyayı kilitleyen tahıl krizi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve diplomasi hamleleri ile Türkiye'de çözüldü.

    Başkan Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in hazır bulunduğu; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov'un katıldığı Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirildi.

    ERDOĞAN'IN ISRARI İLE ÇÖZÜLDÜ
    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'na ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti, sizin kolaylaştırıcılığınız ve ısrarınız bu sürecin her aşamasında hayati öneme sahipti." dedi.

    Tarihi imza sonrası dünya Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı konuştu.

    FRANSIZ ÜYEDE ERDOĞAN'A ÖVGÜ MACRON'A ELEŞTİRİ
    Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Gilles Lebreton, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarına ulaştırılması için Türkiye'nin girişimleriyle Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında dün İstanbul'da imzalanan anlaşmayla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ise övgüler yağdırdı.

    Türkiye'nin ev sahipliğinden gerçekleşen anlaşmanın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yapan Lebreton, "Ukrayna tahılının ihracatına ilişkin anlaşma, Afrika'daki kıtlığın önlenmesini mümkün kılacak. Birleşmiş Milletler ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil, Erdoğan'dı. Türkiye, Fransa'dan daha güçlü" ifadelerini kullandı.

        "TÜRKİYE'Yİ TAKDİR EDİYORUZ"
        Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada da Türkiye'nin süreç içerisindeki başarılı tutumu vurgulanarak, "Türkiye'yi de bu anlaşmaya aracılık etme ve uygulanmasını desteklemedeki önemli rolünden dolayı takdir ediyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bugün elde edilen sonuçlara katkılarından dolayı Türk ortaklarımıza, şahsen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

        ZELENSKİY: ERDOĞAN'A MİNNETTARIM
        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanmasına ilişkin çabalarından dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e minnettar olduğunu belirtti.

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