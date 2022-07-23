"TÜRKİYE'Yİ TAKDİR EDİYORUZ"

Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada da Türkiye'nin süreç içerisindeki başarılı tutumu vurgulanarak, "Türkiye'yi de bu anlaşmaya aracılık etme ve uygulanmasını desteklemedeki önemli rolünden dolayı takdir ediyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bugün elde edilen sonuçlara katkılarından dolayı Türk ortaklarımıza, şahsen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

ZELENSKİY: ERDOĞAN'A MİNNETTARIM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanmasına ilişkin çabalarından dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e minnettar olduğunu belirtti.