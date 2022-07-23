Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası dünyayı kilitleyen tahıl krizi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve diplomasi hamleleri ile Türkiye'de çözüldü.
Başkan Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in hazır bulunduğu; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov'un katıldığı Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirildi.
ERDOĞAN'IN ISRARI İLE ÇÖZÜLDÜ
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'na ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti, sizin kolaylaştırıcılığınız ve ısrarınız bu sürecin her aşamasında hayati öneme sahipti." dedi.
Tarihi imza sonrası dünya Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı konuştu.
FRANSIZ ÜYEDE ERDOĞAN'A ÖVGÜ MACRON'A ELEŞTİRİ
Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Gilles Lebreton, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarına ulaştırılması için Türkiye'nin girişimleriyle Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında dün İstanbul'da imzalanan anlaşmayla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ise övgüler yağdırdı.
Türkiye'nin ev sahipliğinden gerçekleşen anlaşmanın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yapan Lebreton, "Ukrayna tahılının ihracatına ilişkin anlaşma, Afrika'daki kıtlığın önlenmesini mümkün kılacak. Birleşmiş Milletler ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil, Erdoğan'dı. Türkiye, Fransa'dan daha güçlü" ifadelerini kullandı.