Son dakika: Tahıl koridoru anlaşmasına imzalar İstanbul'da atılacak! Kritik tören Dolmabahçe'de: Erdoğan ve Guterres de katılacak

Rusya - Ukrayna savaşı ile büyük sekteye uğrayan başta ticaret ve tahıl meselesi Türkiye'nin güçlü girişimleriyle sonuca çok yakın.

Bu kapsamda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna ve Karadeniz üzerinden gerçekleşecek olan tahıl koridoru konusunu görüşmek üzere İstanbul'a geliyor.