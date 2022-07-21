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    • Dünya
    • 21.07.2022 19:26
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    • 21.07.2022 21:02
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    Son dakika: Tahıl koridoru anlaşmasına imzalar İstanbul'da atılacak! Kritik tören Dolmabahçe'de: Erdoğan ve Guterres de katılacak

    Rusya - Ukrayna savaşı ile birlikte baş gösteren ve tüm dünyada etkisini hissettiren tahıl krizi Türkiye'nin güçlü diplomatik girişimleri ile çözüme kavuşuyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreninin yarın gerçekleştirileceğini duyurdu.

    BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul’a geliyor

    Rusya - Ukrayna savaşı ile büyük sekteye uğrayan başta ticaret ve tahıl meselesi Türkiye'nin güçlü girişimleriyle sonuca çok yakın.

    Bu kapsamda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna ve Karadeniz üzerinden gerçekleşecek olan tahıl koridoru konusunu görüşmek üzere İstanbul'a geliyor.



    İMZA TÖRENİ İSTANBUL'DA
    İletişim Başkanlığından tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin açıklama yapıldı.



    Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni yarın 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek."

        DÖRTLÜ TOPLANTI'DAN OLUMLU SONUÇ
        Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile BM heyetinin İstanbul'da bir araya gelmişti.

        "Dörtlü Toplantı"dan olumlu sonuç çıkmıştı.



        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ukrayna tahılına ilişkin toplantıda İstanbul'da tarafların temsilcilerinin bulunacağı koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındı" açıklamasını yapmıştı.

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Ukrayna tahılını görüşmek üzere bugün İstanbul'a geliyor.

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        Haberler Dünya Son dakika: Tahıl koridoru anlaşmasına imzalar İstanbul'da atılacak! Kritik tören Dolmabahçe'de: Erdoğan ve Guterres de katılacak
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