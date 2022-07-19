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    • Dünya
    • 19.07.2022 23:12
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    • 19.07.2022 23:16
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    Beyaz Saray'dan Ukrayna tahılı açıklaması: Başkan Erdoğan'ın çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz

    Beyaz Saray, Ukrayna tahılının çıkarılması için yapılan müzakerelerden sonuç alınacağını umduklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

    Tahran’da Erdoğan - Putin zirvesi!
    Haberler Dünya Beyaz Saray'dan Ukrayna tahılı açıklaması: Başkan Erdoğan'ın çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz
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