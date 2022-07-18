Sri Lanka’da OHAL ilan edildi

Resmi gazetede, Wickremesinghe'nin önlem olarak ülke genelinde bu sabahtan itibaren OHAL ilan ettiği ifade edildi.

Buna göre, kamu güvenliği, kamu düzeninin korunması, toplum hayatı için gereken malzeme ve hizmetlerin sürdürülebilmesi için bu kararın alındığı belirtildi.