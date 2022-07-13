Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 13.07.2022 17:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2022 17:26
    ABONE OL

    Alman krizde! Lufthansa 2 bin uçuşu iptal etti

    Avrupa'da yaşanan hava yolu krizi tırmanıyor. Alman hava yolu şirketi Lufthansa, yolcu kontrolünden uçak bakımına ve uçuş görevlilerine kadar personel sıkıntısı nedeniyle ağustos ayına akdar yapılacak 2 bin uçuşunu iptal etti.

    Alman krizde

    Avrupa'da yaşanan hava yolu krizi Almanya'da tırmanışa geçti.

    LUTFANSA 2 BİN UÇUŞUNU İPTAL ETTİ
    Almanya'da havalimanı personeli eksikliği nedeniyle Lufthansa'nın 2 bin uçuşu iptal edildi.

    Haziran başında 900 iptal açıklayan Lufthansa, şimdi de ağustos sonuna kadar yapılacak 2 bin uçuşu iptal ettiğini bildirdi.

    Şirket Sözcüsü, söz konusu iptal edilen 2 bin uçuşun özellikle kısa uçuşlar olduğunu ifade etti.

    DAHA FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLEBİLİR
    Personel eksikliği konusuna çözüm bulunamaması halinde hava yolu şirketlerinin, daha fazla uçuşu iptal etmek zorunda kalacağı belirtiliyor.

    TÜRKİYE'DEN PERSONEL TALEP ETTİLER
    Alman makamları, Türkiye'den yaklaşık 2 bin işçinin Alman havaalanlarında konuşlandırılması için hızlı şekilde özel izinler çıkarmıştı.

    Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği (BDL), mayısta Federal Çalışma Bakanlığı'na yasal engelleri kaldırmayı amaçlayan bir teklif sunmuştu. Teklifte, "Yer hizmetleri alanında 2 bin kişilik personel sıkıntısı var. Bu personel ihtiyacını kısa vadede karşılamanın bir yolu olarak yurt dışından işçi alımını görüyoruz." denilmişti.

    BDL'ye göre, Türkiye'den gelecek işçiler, A2 seviyesinde Almanca konuşuyor, hava yolu birliği IATA'nın gerekliliklerini karşılayan sertifikalı tehlikeli madde eğitimlerine sahip ve Alman güvenilirlik kontrollerinin gereksinimlerini karşılıyor.

    BDL'den bugün yapılan açıklamada ise Alman makamlarının Türkiye'den yaklaşık 2 bin işçinin Alman havaalanlarında konuşlandırılması için hızlı bir şekilde özel izinler çıkarılmasının beklendiği bildirildi.

    UÇUŞLAR DURMA NOKTASINA GELDİ
    Pandemi döneminde çok sayıda personel ile yollarını ayıran özellikle Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle ve Almanya Berlin Düsseldorf havalimanları durma noktasına geldi.

    ALMANYA YABANCI İŞÇİ ARAYIŞINDA
    Başta Almanya yurtdışından işçi almak için harekete geçti. Bagaj taşıyacak, uçaklara yükleme yapacak ya da havalimanında check-in kontuarlarında çalışacak personel bulunamıyor. Londra Heahrow Havalimanı'nın hemen her terminalinde zaman zaman sistem kitleniyor.

    Hollanda'da son günlerde ortaya çıkan personel sıkıntısı nedeniyle de güvenlik açığı baş göstermeye başladı.

    BAVULLAR YOLDA KALIYOR
    Yüzlerce yolcu bavullarını almaya uğraşıyor. Ya da bavullarını teslim etmekte güçlük çekiyor. Aynı durum Almanya'da Berlin, Düsseldorf gibi yoğun havalimanlarına da sirayet etti.

    FRANSA'DA GREVLER HAVALİMANLARINI FELÇ ETTİ
    Fransa'da havayolları ve onlara destek veren havacılık şirketlerindeki grevler ise kaos sarmalını büyüttü.

        ŞİRKETLERDE FIRSATÇILIK BAŞLADI
        Fırsatçılık yapan, bayrak taşıyıcı bazı Avrupalı havayolu şirketleri kıta içinde kısa uçuşlarda bile bilet fiyatlarını 1100-1200 Euro'ya çıkardı.

        Pandemi döneminde başka işkollarında çalışmaya karar verip ayrılanlar da bu sıkışıklığa neden oldu. Kimi personel ise evden çalışma şartlarına alıştıktan sonra uzun yolculuklarla havalimanlarındaki işlerine gitmemek için iş değiştirdiler.

        THY'NİN UÇAKLARI AVRUPA'DA BEKLEMEK ZORUNDA KALIYOR,YURT İÇİ UÇUŞLAR AKSIYOR
        Avrupa'daki havalimanlarında yaşanan personel eksikliği ve grevler nedeniyle THY'nin Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Belçika başta olmak üzere Avrupa operasyonlarında aksamalar yaşanıyor.

        Bayrak taşıyıcı şirketler arasında en çok uçuş gerçekleştiren havayolu olan Türk Hava Yolları uçakları Avrupa'daki havalimanlarından zamanında hareket edemiyor, aksaklık uçakların bir sonraki uçuşlarını da etkiliyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ABD’de enflasyon fırladı
        Haberler Dünya Alman krizde! Lufthansa 2 bin uçuşu iptal etti
            SON DAKİKA