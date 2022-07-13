Avrupa'da yaşanan hava yolu krizi Almanya'da tırmanışa geçti.

LUTFANSA 2 BİN UÇUŞUNU İPTAL ETTİ

Almanya'da havalimanı personeli eksikliği nedeniyle Lufthansa'nın 2 bin uçuşu iptal edildi.

Haziran başında 900 iptal açıklayan Lufthansa, şimdi de ağustos sonuna kadar yapılacak 2 bin uçuşu iptal ettiğini bildirdi.

Şirket Sözcüsü, söz konusu iptal edilen 2 bin uçuşun özellikle kısa uçuşlar olduğunu ifade etti.

DAHA FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLEBİLİR

Personel eksikliği konusuna çözüm bulunamaması halinde hava yolu şirketlerinin, daha fazla uçuşu iptal etmek zorunda kalacağı belirtiliyor.

TÜRKİYE'DEN PERSONEL TALEP ETTİLER

Alman makamları, Türkiye'den yaklaşık 2 bin işçinin Alman havaalanlarında konuşlandırılması için hızlı şekilde özel izinler çıkarmıştı.

Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği (BDL), mayısta Federal Çalışma Bakanlığı'na yasal engelleri kaldırmayı amaçlayan bir teklif sunmuştu. Teklifte, "Yer hizmetleri alanında 2 bin kişilik personel sıkıntısı var. Bu personel ihtiyacını kısa vadede karşılamanın bir yolu olarak yurt dışından işçi alımını görüyoruz." denilmişti.

BDL'ye göre, Türkiye'den gelecek işçiler, A2 seviyesinde Almanca konuşuyor, hava yolu birliği IATA'nın gerekliliklerini karşılayan sertifikalı tehlikeli madde eğitimlerine sahip ve Alman güvenilirlik kontrollerinin gereksinimlerini karşılıyor.

BDL'den bugün yapılan açıklamada ise Alman makamlarının Türkiye'den yaklaşık 2 bin işçinin Alman havaalanlarında konuşlandırılması için hızlı bir şekilde özel izinler çıkarılmasının beklendiği bildirildi.

UÇUŞLAR DURMA NOKTASINA GELDİ

Pandemi döneminde çok sayıda personel ile yollarını ayıran özellikle Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle ve Almanya Berlin Düsseldorf havalimanları durma noktasına geldi.