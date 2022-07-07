Rusya'dan Ukrayna'da yeni hamle! Mahkumları cepheye gönderiyorlar

Beşinci ayına giren Rusya-Ukrayna Savaşı yoğun şekilde devam ederken Rusya'nın mahkûmları cepheye sürdüğü ortaya çıktı.

GERİ DÖNENİN CEZASI İPTAL EDİLECEK

İngiliz Daily Mail'in haberine göre Rusya, hapishanedeki mahkûmları af ve yaklaşık 3 bin 100 dolar karşılığında cepheye gönderiyor. St. Petersburg hapishanelerindeki mahkûmların aktif olarak işe alındığı, 6 ay sonra canlı geri dönmeleri halinde cezalarının iptal edileceği belirtildi.

FSB GÜVENLİK SERVİSİ DE OLAYA KARIŞTI

Haberde, hükümlülere Ukrayna'da 'Nazileri' avlamak için ön saflarda yer alacaklarının söylendiği aktarıldı. Ayrıca, önceki dönemlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yönetilen FSB güvenlik servisinin de olaya karıştığı vurgulandı.