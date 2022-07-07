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    • Dünya
    • 07.07.2022 09:30
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    • 07.07.2022 09:30
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    Rusya'dan Ukrayna'da yeni hamle! Mahkumları cepheye gönderiyorlar

    Rusya, çok sayıda cephede yürüttüğü Ukrayna Savaşı'nda son dönemde Donetsk bölgesine yoğunlaştı. Askeri kayıpların ardından personel sıkıntısı yaşayan Rusya, hapishanedeki mahkumları af ve 3 bin dolar karşılığında cepheye göndermeye başladı. Çatışma bölgesinde 6 ay savaşıp sağ dönenler serbest kalacak.

    Rusya mahkumları cepheye gönderiyor

    Beşinci ayına giren Rusya-Ukrayna Savaşı yoğun şekilde devam ederken Rusya'nın mahkûmları cepheye sürdüğü ortaya çıktı.

    GERİ DÖNENİN CEZASI İPTAL EDİLECEK
    İngiliz Daily Mail'in haberine göre Rusya, hapishanedeki mahkûmları af ve yaklaşık 3 bin 100 dolar karşılığında cepheye gönderiyor. St. Petersburg hapishanelerindeki mahkûmların aktif olarak işe alındığı, 6 ay sonra canlı geri dönmeleri halinde cezalarının iptal edileceği belirtildi.

    FSB GÜVENLİK SERVİSİ DE OLAYA KARIŞTI
    Haberde, hükümlülere Ukrayna'da 'Nazileri' avlamak için ön saflarda yer alacaklarının söylendiği aktarıldı. Ayrıca, önceki dönemlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yönetilen FSB güvenlik servisinin de olaya karıştığı vurgulandı.

    "HERKES GERİ DÖNMEYECEK"
    Rusya'nın asker sayısını artırmak amacıyla böyle bir yola başvurduğu belirtilen haberde bir hükümlünün akrabasının sözlerine yer verildi.

    Söz konusu akraba, "Hükümlülerle konuşup 'vatanı savunmalarını' istediler. Bir yakınıma, 'Nazilerle savaşmak çok zor, çok iyi hazırlanmışlar. Sen öncü olacaksın, Nazilerin bulunmasına yardım edeceksin, bu yüzden herkes geri dönmeyecek' dendi" diye konuştu.

        ÖDÜL VE AF SÖZÜ VERİLDİ
        Hükümlü akrabası, "Hayatta kalanlara 200 bin ruble (3 bin 100 dolar) ödül ve af sözü verildi. Eğer ölürse, ailesine 5 milyon ruble (77 bin dolar) ödeme sözü verdiler. Ama bunlar söz, kâğıda dökülmedi" şeklinde konuştu.
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