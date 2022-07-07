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    • Dünya
    • 07.07.2022 11:16
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    • 07.07.2022 15:35
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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti! Yeni Başbakan kim olacak?

    Son dakika haberi! İngiltere'de Başbakan Johnson, bugün parti liderliği ve başbakanlıktan istifa etti. Johnson'ın liderliğini yaptığı iktidardaki Muhafazakar Parti içerisinde yeni bir liderlik yarışı başlayacak ve parti ekim ayında yeni liderini seçecek. Dünyanın en iyi işinden ayrıldığını için hayal kırıklığı yaşadığını belirten Johnson, "Yeni lider gelene kadar görevimin başındayım" dedi. Johnson'ın yerine gelecek isimle ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Ön plana çıkan 3-4 isim var." dedi. Öte yandan Johnson'ın istifasında Kraliçe II. Elizabeth'le ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson başbakanlık görevinden ve parti liderliğinden istifa ettiğini açıkladı. İngiltere basınında yer alan habere göre, yeni başbakan sonbahar döneminde koltuğu devralacak.

    Johnson'ın liderliğini yaptığı iktidardaki Muhafazakar Parti içerisinde yeni bir liderlik yarışı başlayacak ve parti ekim ayında yeni liderini seçecek.

    YENİ LİDER GELENE KADAR GÖREVİMİN BAŞINDAYIM


    Dünyanın en iyi işinden ayrıldığını için hayal kırıklığı yaşadığını belirten Johnson, basına yaptığı açıklamada, "Yeni lider gelene kadar görevimin başındayım. Görevimde benimle birlikte olan arkadaşlarıma ve İngiliz halkına teşekkür ederim. Bu başbakanlık süreci benim için çok önemli ve öğretici oldu." dedi.


    JOHNSON'IN YERİNE KİM GELECEK?
    A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Ön plana çıkan 3-4 isim var." dedi.

        Kraliçe II. Elizabeth'in sabah saatlerinde Johnson'ı arayarak istifa etmesi yönünde telkinde bulunduğunun basına yansıdığını belirten Sali, "Johnson'ın Türkiye ile yakın ilişki içinde olduğunu biliyorduk. 3 isim var dedik. Bunlardan birisi Dominic Raab olduğunu söyleyebiliriz. Çek Cumhuriyeti'nden göçen Yahudi bir aileni çocuğu. Güçlü bir etkisi var parti içinde iş adamları tarafından desteklenen bir isim. Bir diğer isim ise Savunma Bakanlığı yapan Ben Wallace. Üçüncü isim ise, Dışişleri Bakanı Elizabeth Mary Truss. Hatta Truss istifa haberleri sonrası apar topar ülkesine dönmek üzere Endonezya'dan yola çıktı." dedi.

        Dominic Raab

        Ben Wallace

            Elizabeth Mary Truss


            BORIS JOHNSON'I İSTİFAYA GÖTÜREN SÜREÇ
            Kabinesi ve partisinde yaşanan istifalar, başbakanlıkta Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal eden partiler gibi bir dizi olayın ardından üzerinde istifa baskısı oluşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün Muhafazakar Parti liderliğinden, sonbaharda ise parti liderlik seçiminin ardından başbakanlıktan istifa edeceğini açıkladı. İşte Başbakan Johnson'ı istifaya götüren süreçte yaşananlar...

            Johnson'ın 2019'da Theresa May'in istifasıyla göreve gelmesinden aylar sonra ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada toplanma, sokağa çıkma ve toplu etkinlik düzenleme yasakları uygulanmaya konuldu.

            Tüm ülkede vatandaşların evlerinde dahi belirli sayının üzerinde kişiyle bir araya gelmesinin yasaklandığı dönemde Johnson'ın Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlenen partilere katıldığı iddialarının ardından Johnson'a, parti üyelerinden, milletvekillerinden ve halktan istifa çağrıları gelmeye başladı.

            Başta bu iddiaları yalanlayan Johnson, çeşitli etkinliklere Başbakanlık çalışanlarına teşekkür etmek gibi amaçlarla katılıp bir konuşma yaptığını, ardından da ayrıldığını belirtti.

            Johnson, bu etkinliklerde hiçbir şekilde Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edilmediğini iddia ederken, istifa çağrılarına karşı Kıdemli Müsteşar Sue Gray'in konuya ilişkin raporunun sonuçlanmasının beklenmesi gerektiğini söyledi.

            Ancak Gray'in raporu, Johnson'ın ifadelerine göre kendisini bile dehşete düşürdü. Johnson'ın 12 partiye katıldığı, partilerde Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği, temizlik ve güvenlik personelinin "kabul edilemez" muamelelere maruz bırakıldığı ifadelerinin yer aldığı raporun ardından Johnson özür diledi ancak istifa etmeyeceğini açıkladı.

            Johnson'a, Haziran 2020'de kendi doğum günü partisine katıldığı gerekçesiyle para cezası da kesildi.



                YEREL SEÇİMLERDE 12 BELEDİYE İLE 460 BELEDİYE MECLİS SANDALYESİ KAYBEDİLDİ
                Mayıs ayında düzenlenen yerel seçimlerde yaşanan belediye ve belediye meclisi kayıpları da Johnson üzerindeki istifa baskısını artırdı.

                İngiltere, Galler ve İskoçya'da 12 belediye ile 460'dan fazla belediye meclis üyeliğini kaybeden Muhafazakar Parti'nin Londra'daki kalesi niteliğindeki Wondsworth ve Westminster dahil 6 belediyeyi ana muhalefetteki İşçi Partisi kazandı.

                Bu seçim, İskoçya'da ise üçüncü parti konumuna gelen Muhafazakarların son 10 yılda kazandığı en kötü ikinci başarısızlık oldu.

                Seçim sonuçları ardından aralarında milletvekilleri ve partinin yerel temsilcilerinin bulunduğu isimlerden Johnson'a istifa çağrısı ve eleştiriler geldi.

                Johnson bu olayların ardından parti liderliği için haziranda düzenlenen güven oylamasını kazanarak koltuğunu korudu.



                Chris Pincher

                BİLDİĞİ TACİZ İDDİALARINA RAĞMEN YAPTIĞI GÖREVLENDİRME TEPKİ ÇEKTİ
                Johnson'ı bugünkü noktaya getiren olayların son halkası olan kabinedeki istifalar ise Muhafazakar Parti milletvekili ve Grup Yöneticisi Chris Pincher'e yönelik taciz suçlamalarının ardından geldi.

                Haziran sonunda ortaya çıkan iddiaların ardından Pincher istifa etti, 1 Temmuz'da ise 10 Numara, Johnson'ın iddialarla ilgili bilgisi olmadığını açıkladı.

                Ancak 5 Temmuz'da geçmişte Dışişleri Bakanlığında görev yapmış Lordlar Kamarası Üyesi Simon McDonald, 2019'da dönemin Dışişleri Bakanı Johnson'ın bakanlığın üst düzey yetkililerince Pincher hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

                Johnson bu konuda ise Pincher'a görev verdiği için özür dilemiş ve büyük pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.

                Pincher'la ilgili iddialardan haberdar olmasına rağmen onu parti içinde görevlere getiren ve bilgisi olmadığını söyleyen Johnson, parti içinde ve dışında yalan söylemek ve sorumlu davranmamak suçlamalarıyla da karşı karşıya kaldı.

                Nadhim Zahawi

                İKİ GÜN ÖNCE ATANAN BAKAN İSTİFA ETTİ
                Tüm bu suçlamaların ardından son iki günde bazıları bakan olmak üzere hükümetten ve partisinden istifa edenlerin sayısı 60'a yaklaştı.

                Kabinede ilk istifayı 5 Temmuz'da Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid verdi. İkiliyi takip edenler arasında kabinede uzun süredir görev yapanların yanında yeni atananlar da yer aldı.

                İki gün önce Eğitim Bakanlığına getirilen Michelle Donelan, görevinin 35. saatinde istifa ederken, yine iki gün önce Maliye Bakanlığına getirilen Nadhim Zahawi ise Johnson'a istifa etme çağrısı yaptı.

                Tüm bu yaşanan gelişmelerle üzerindeki istifa baskısı artan Johnson, bugün parti liderliğinden istifa etti. Johnson, sonbaharda yapılacak Muhafazakar Parti liderlik seçimi ardından başbakanlıktan da istifa edecek.



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                İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti
                Haberler Dünya İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti! Yeni Başbakan kim olacak?
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