İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti! Yeni Başbakan kim olacak?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson başbakanlık görevinden ve parti liderliğinden istifa ettiğini açıkladı. İngiltere basınında yer alan habere göre, yeni başbakan sonbahar döneminde koltuğu devralacak.
Johnson'ın liderliğini yaptığı iktidardaki Muhafazakar Parti içerisinde yeni bir liderlik yarışı başlayacak ve parti ekim ayında yeni liderini seçecek.
YENİ LİDER GELENE KADAR GÖREVİMİN BAŞINDAYIM
Dünyanın en iyi işinden ayrıldığını için hayal kırıklığı yaşadığını belirten Johnson, basına yaptığı açıklamada, "Yeni lider gelene kadar görevimin başındayım. Görevimde benimle birlikte olan arkadaşlarıma ve İngiliz halkına teşekkür ederim. Bu başbakanlık süreci benim için çok önemli ve öğretici oldu." dedi.
JOHNSON'IN YERİNE KİM GELECEK?
A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Ön plana çıkan 3-4 isim var." dedi.