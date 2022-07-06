İngiltere’de siyasi kriz! Manşetten böyle verdiler: Johnson’ın sonu yaklaştı

Guardian'ın analizinde "Boris Johnson şimdilik kör topal gidiyor ama daha ne kadar sürecek?" diye soruyor.

Gazete Javid ve Sunak'ın istifalarının, bir istifa dalgası yaratmadığını, ancak iktidardaki Muhafazakâr Parti'de birçok kişinin Johnson için sonun yaklaştığına inandığını belirtiyor.