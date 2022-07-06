İngiltere'de siyasi kriz! Manşetten böyle verdiler: Johnson'ın sonu yaklaştı
Dünya İngiltere'deki siyasi krizi konuşuyor. Başbakan Boris Johnson'a tepki gösteren Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid'in istifası İngiliz basınında da büyük yankı uyandırdı. Manşetlerde "Johnson'ın sonu yaklaştı" yorumları yapıldı.
Guardian'ın analizinde "Boris Johnson şimdilik kör topal gidiyor ama daha ne kadar sürecek?" diye soruyor.
Gazete Javid ve Sunak'ın istifalarının, bir istifa dalgası yaratmadığını, ancak iktidardaki Muhafazakâr Parti'de birçok kişinin Johnson için sonun yaklaştığına inandığını belirtiyor.
İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin Parlamento'daki Grup Yöneticisi Chris Pincher, The Sun gazetesinde hakkında çıkan taciz haberlerinden sonra görevinden istifa etmişti.
Johnson'ın Avam Kamarası'nda "herkes ikinci bir şansı hak eder" dediğini belirten gazete "Sorun Johson'ın ikinci şansını değil, bundan çok daha fazla sayıdaki şansını kullanıyor olması. Partygate, parti bağışçılarının dairesinin yenilenmesi masraflarını karşılaması, güvenlik güçlerinin tavsiyelerinin tersine Evgeni Lebedev'e unvan verilmesi" diyerek başbakanın adının karıştığı skandalları özetliyor.