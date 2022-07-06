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Haberler Dünya İngiltere'de siyasi kriz! Manşetten böyle verdiler: Johnson'ın sonu yaklaştı

İngiltere'de siyasi kriz! Manşetten böyle verdiler: Johnson'ın sonu yaklaştı

Dünya İngiltere'deki siyasi krizi konuşuyor. Başbakan Boris Johnson'a tepki gösteren Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid'in istifası İngiliz basınında da büyük yankı uyandırdı. Manşetlerde "Johnson'ın sonu yaklaştı" yorumları yapıldı.

06.07.2022 10:11 - Son Güncelleme: 06.07.2022 10:11
İngiltere’de siyasi kriz! Manşetten böyle verdiler: Johnson’ın sonu yaklaştı

Guardian'ın analizinde "Boris Johnson şimdilik kör topal gidiyor ama daha ne kadar sürecek?" diye soruyor.

Gazete Javid ve Sunak'ın istifalarının, bir istifa dalgası yaratmadığını, ancak iktidardaki Muhafazakâr Parti'de birçok kişinin Johnson için sonun yaklaştığına inandığını belirtiyor.

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İngiltere’de siyasi kriz! Manşetten böyle verdiler: Johnson’ın sonu yaklaştı

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin Parlamento'daki Grup Yöneticisi Chris Pincher, The Sun gazetesinde hakkında çıkan taciz haberlerinden sonra görevinden istifa etmişti.

İngiltere’de siyasi kriz! Manşetten böyle verdiler: Johnson’ın sonu yaklaştı

Başbakan Johnson, Chris Pincher hakkında geçmişte çıkan benzer iddialardan haberdar olmasına karşın onu bu göreve getirmekle suçlanıyordu.

İngiltere’de siyasi kriz! Manşetten böyle verdiler: Johnson’ın sonu yaklaştı

Johnson'ın Avam Kamarası'nda "herkes ikinci bir şansı hak eder" dediğini belirten gazete "Sorun Johson'ın ikinci şansını değil, bundan çok daha fazla sayıdaki şansını kullanıyor olması. Partygate, parti bağışçılarının dairesinin yenilenmesi masraflarını karşılaması, güvenlik güçlerinin tavsiyelerinin tersine Evgeni Lebedev'e unvan verilmesi" diyerek başbakanın adının karıştığı skandalları özetliyor.

İngiltere’de siyasi kriz! Manşetten böyle verdiler: Johnson’ın sonu yaklaştı

'SAVAŞI KAZANMA ŞANSI AZ'
"Johnson eşikte" manşetiyle çıkan Times'ın başyazısında ise Johnson'ın danışmanlarına "işlerin her zamanki gibi devam ettiğini" ve savaşmaya kararlı olduğunu söylediği belirtiliyor. Ancak gazete "Bu savaşı kazanma şansı büyük oranda azaldı" diye de ekliyor.

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