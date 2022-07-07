İngiliz medyasından bomba Boris Johnson iddiası: İstifa bildirisi hazırlanıyor!

İngiltere'de dün yaşanan hükümet krizi sonrası İngiliz medyasından bomba bir iddia geldi. Buna göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa bildirisi hazırlanıyor. Johnson birkaç saat içinde istifa edecek.
İSTİFA SAYISI 54'E ULAŞTI
İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'a yönelik istifa baskısı hızla artarken hükümetteki görevinden ayrılanların sayısı 54'e ulaştı. Ülkede Başbakan Johnson'a tepki gösteren ve görevini bırakmasını isteyen bakan ve milletvekillerinin art arta istifaları devam ediyor.
İngiltere'nin Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Bakanı Brandon Lewis, iyi ve sorumlu bir hükümetin, "dürüstlük, bütünlük ve karşılıklı saygıya" dayandığını belirterek istifa kararı aldığını açıkladı.
Lewis'in ardından, iki gün önce Eğitim Bakanlığına atanan Michelle Donelan da istifa ettiğini duyurdu.
YENİ MALİYE BAKANI ZAHAWİ'DEN JOHNSON'A İSTİFA ÇAĞRISI
Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın yerine atanan Nadhim Zahawi de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu, sürdürülebilir değil ve daha da kötüleşecek. Sizin için (Johnson'ın liderliğini yaptığı) Muhafazakar Parti ve en önemlisi tüm ülke. Doğru olanı yapmalı ve hemen gitmelisiniz." ifadelerini kullandı.
BAKANLAR ART ARDA İSTİFA KARARI ALDI
İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ile Maliye Bakanı Rishi Sunak 5 Temmuz'da art arda istifa ettiklerini açıklamıştı.
Javid, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve Johnson'a güven duymadığı için istifa ettiğini belirtmişti.
Sağlık Bakanı'nın istifa kararından çok kısa bir süre sonra da Maliye Bakanı Sunak istifa ettiğini duyurmuştu.
İki bakanın istifa kararı, Johnson'ın, Muhafazakar Parti milletvekili ve partinin Grup Yöneticisi Chris Pincher'a yönelik taciz suçlamalarından haberdar olmasına rağmen kendisine verdiği görevden dolayı "son derece pişman" olduğu açıklamasının ardından gelmişti.