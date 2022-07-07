İngiliz medyasından bomba Boris Johnson iddiası: İstifa bildirisi hazırlanıyor!

YENİ MALİYE BAKANI ZAHAWİ'DEN JOHNSON'A İSTİFA ÇAĞRISI

Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın yerine atanan Nadhim Zahawi de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu, sürdürülebilir değil ve daha da kötüleşecek. Sizin için (Johnson'ın liderliğini yaptığı) Muhafazakar Parti ve en önemlisi tüm ülke. Doğru olanı yapmalı ve hemen gitmelisiniz." ifadelerini kullandı.

BAKANLAR ART ARDA İSTİFA KARARI ALDI

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ile Maliye Bakanı Rishi Sunak 5 Temmuz'da art arda istifa ettiklerini açıklamıştı.

Javid, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve Johnson'a güven duymadığı için istifa ettiğini belirtmişti.

Sağlık Bakanı'nın istifa kararından çok kısa bir süre sonra da Maliye Bakanı Sunak istifa ettiğini duyurmuştu.

İki bakanın istifa kararı, Johnson'ın, Muhafazakar Parti milletvekili ve partinin Grup Yöneticisi Chris Pincher'a yönelik taciz suçlamalarından haberdar olmasına rağmen kendisine verdiği görevden dolayı "son derece pişman" olduğu açıklamasının ardından gelmişti.