NATO 9'uncu genişlemesine hazırlanıyor! Stoltenberg'ten övgü dolu sözler: Türkiye çok önemli bir rol oynuyor!



NATO'nun temelleri, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa ve İngiltere'nin, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Brüksel Paktı altında kolektif savunma için bir araya gelmesiyle atıldı. Brüksel Paktı, bir sene sonra ABD, Kanada, İzlanda, İtalya, Portekiz, Norveç ve Danimarka'nın da katılmasıyla yerini NATO'ya bıraktı.

NATO, böylece 1949'da 12 ülkeyle kurulmuş oldu. "Açık kapı" politikası izlediği için NATO, yıllar içinde 8 kez genişleyerek üye sayısını 30'a çıkardı.

İlk genişleme, Türkiye ve Yunanistan'ın 1952'de NATO'ya katılmalarıyla oldu. 1955'te o zamanki adıyla Federal Almanya, 1982'de İspanya ittifaka katıldı.

1999'a gelindiğinde Çekya, Macaristan ve Polonya, 2004'te Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Estonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya, 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ NATO'ya girdi.

Son genişleme, 2020'de Kuzey Makedonya'nın katılımıyla oldu.