Anahtar Başkan Erdoğan'ın elinde! İsveç Başbakanı Magdalena Andersson açıkladı: NATO müzakereleri 1 yıl sürecek

Pandeminin etkileri, Çin'in küresel sistemdeki artan etkileri, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşın yayılma riskleri...
Küresel sistemin bu denli yoğun ve karmaşık olduğu bir dönemde NATO Liderler Zirvesi gerçekleştirildi. İspanya'nın başkenti Madrid'deki zirve Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine dair vetosunu kaldırmasıyla bir hayli olumlu atmosferde başladı. Ankara'nın masada istediklerinin tamamını elde etmesinin ardından söz konu iki ülkenin NATO üyeliğinin öne açıldı.
SÜRE VERDİ
NATO ülkelerinin liderleri, İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka katılmaya davet etme kararı aldı ve katılım protokollerini imzalama konusunda uzlaştı. Bu gelişmelerin ardından gözler İsveç ve Finlandiya'nın izleyeceği yola kilitlendi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO'ya üyelik müzakerelerinin bir yıl sürebileceğini bildirdi. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de Aftonbladet Gazetesi'ne konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.