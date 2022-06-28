G7 Zirvesi’nde liderlerin şamata-gırgırı pozu gündem oldu

Almanya'da yapılan G7 Zirvesi'nde, komik diyaloglar da yaşandı. Bavyera eyaleti Elmau Sarayı'ndaki toplantıya katılan ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Kanada ve Japonya liderleri, Sibirya tatillerinde üstü çıplak halde ata binip balık avlayan Rus Lider Putin'i alaya aldı. Johnson, "Biz de soyunsak mı" diye şakalaştı. Trudeau, "Göğsümüz çıplak halde ata binme gösterisi yapacağız" ifadesini kullandı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, böyle bir pozun kendisi için ne anlama geleceğini hesaba katmadan "Oh evet! Ata binmek en iyisidir" diye sohbete katıldı. Sohbetin videosu, AB Komisyonu'nun web sitesinde de yayımlandı.