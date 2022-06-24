Dünyanın en büyüğü keşfedildi! Bilim dünyası şokta

Bilim insanları, Karayipler'deki mangrov bataklığında "dünyanın en büyük bakterisini" keşfetti.

Normal şartlarda mikroskobik ortamlarda görüntülenen bakterilerden farklı olarak yaklaşık bir insan kirpiği boyunda olan bu bakterinin çıplak gözle görülebildiği belirtildi.

Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'nda deniz biyoloğu Jean-Marie Volland, yaklaşık olarak insan kirpiği büyüklüğündeki ince beyaz bakterinin "bugüne kadar bilinen en büyük bakteri" olduğunu söyledi.

Keşfi ilk yapan bilim insanı Olivier Gros, 2009'da Guadeloupe Takımadaları'ndaki mangrov yapraklarına tutunan bakterinin ilk örneğini buldu.

Büyük boyutu nedeniyle ilk görüşte bakteri olduğu anlaşılmadı ancak daha sonra yapılan incelemeler, organizmanın tek bir bakteri hücresi olduğunu ortaya çıkardı.