Al Jazeraa muhabiri Filistinli Şirin Ebu Akile'yi İsrail mi öldürdü

BM Cenevre Ofisindeki haftalık basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail makamlarının, Ebu Akile'nin "eli silahlı Filistinlilerin rastgele ateş açması sonucu yaşamını yitirdiği" yönündeki iddialarını değerlendirdi.
Shamdasani, Komiserliğin olay anına ilişkin bağımsız incelemesini tamamladığı bilgisini paylaşarak, "İsrail ordusu ve Filistin Başsavcılığından gelen resmi bilgiler dahil şimdiye kadar incelediğimiz tüm kayıtlar, Ebu Akile'yi öldüren ve arkadaşı Ali Sumudi'yi yaralayan kurşunların İsrail güvenlik güçleri tarafından kullanıldığını doğrulamaktadır." dedi.
İsrail yönetiminin iddialarına ilişkin Shamdasani, "Olay yerinde eli silahlı Filistinlilerin herhangi bir faaliyet yürüttüğüne dair hiçbir bilgi bulamadık." ifadesini kullandı.
Shamdasani, Ebu Akile'nin Cenin'deki mülteci kampına düzenlenen baskını takip ederken hedef alındığını hatırlatarak, "Elde ettiğimiz bulgular, İsrail güvenlik güçlerinin ateş açmadan önce gazetecilere hiçbir uyarıda bulunmadığı yönündedir." şeklinde konuştu.