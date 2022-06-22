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    • Dünya
    • 22.06.2022 19:26
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    • 22.06.2022 19:26
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    ABD merkezli Foreign Policy dergisinde dikkat çeken analiz: Erdoğan'la şimdi barışılmalı

    ABD merkezli Foreign Policy dergisi "Batı Neden Erdoğan'la Şimdi Barışmalı?" başlıklı bir yazı yayımladı. Yazıda Erdoğan, "Batı'nın acilen daha iyi ilişkilere ihtiyaç duyduğu kişi" olarak tanımlandı. Ayrıca analizde "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı acımasız, topyekün savaşı, Türkiye'nin jeostratejik satranç tahtasındaki profilini büyük ölçüde yükseltti" ifadelerine yer verildi.

    Erdoğan’la şimdi barışılmalı

    ABD merkezli Foreign Policy dergisi "Batı Neden Erdoğan'la Şimdi Barışmalı?" başlıklı bir yazı yayımladı. Yazıda Erdoğan, "Batı'nın acilen daha iyi ilişkilere ihtiyaç duyduğu kişi" olarak ifade edildi.

    "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı acımasız, topyekün savaşı, Türkiye'nin jeostratejik satranç tahtasındaki profilini büyük ölçüde yükseltti" ifadelerine yer verildi.

    BEDELİNİ ÖDEDİK

    Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin büyük role sahip olduğunun vurgulandığı haberde, "Türk silah teslimatları genişletilirse, Ukrayna'nın zafer şansı önemli ölçüde artacaktır. Türk Boğazları üzerinden Karadeniz'e erişimi kontrol eden Erdoğan, şubat ayı sonlarında geçişi savaş gemilerine kritik bir şekilde kapattı" denildi.

    "BATI'NIN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"

    Batı'nın Erdoğan'ın endişelerine kulak asmamanın bedelini ödediğinin altı çizilen haberde şu dikkat çekici ifadeler yer aldı:

    "Batı'nın da Rusya'ya karşı ekonomik savaşta, Türkiye'nin yanında olmasına ihtiyacı var. Tek başına Ankara'nın desteği, Rus mallarının Karadeniz'e giriş çıkışını kısıtlayabilir. Ankara'nın yardımı, Rus parasının akışının kesilmesinde çok önemli.

    KİLİT ÜLKE TÜRKİYE

    Türkiye, Rus ödemelerini serbestçe kabul eden ve Batılı bankacılık yaptırımlarının etkisini azaltan birkaç büyük ülkeden biri.

    Ancak en önemlisi Türkiye, Avrupa enerji kaynaklarının yeniden düzenlenmesinde kilit bir oyuncu olacak, özellikle de bir dizi önemli boru hattı üzerinden enerji erişimini kontrol ettiği için."
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    Haberler Dünya ABD merkezli Foreign Policy dergisinde dikkat çeken analiz: Erdoğan'la şimdi barışılmalı
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