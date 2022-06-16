İtalya Başbakanı Mario Draghi'den Ukrayna açıklaması: "Zelenskiy'nin bizden yeni silah talebi olmadı"





"TAHILDA OLDUĞU GİBİ GAZ DA SİYASİ MAKSATLA KULLANILIYOR"

Draghi, Rusya'nın İtalya ve Almanya'ya yönelik gaz akışında kesintiye gitmesine ilişkin, "Bunun teknik nedenlerden olduğu, yaptırımlar nedeniyle gelmeyen, teknik aksamalardan ötürü olduğu söylendi ama Almanya gibi biz de bunun yalan olduğuna inanıyoruz. Tahılda olduğu gibi gaz da siyasi maksatla kullanılıyor." yorumunu yaptı.