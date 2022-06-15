Tahıl krizinde "kırmızı hat" kuruldu! Arabulucu yine Türkiye

Gıda yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkamaması dünya genelinde hububat krizinin yaşanmasına neden oluyor. Liman çevresine döşenen mayınlar ve yaşanan çatışmalar sorunun çözümünü daha da zorlaştırıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sorunun çözümüne yönelik devam eden diplomatik çalışmaları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı da harekete geçti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile yaptığı çok sayıdaki telefon görüşmesine geçen hafta bir yenisini daha ekledi.
Önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüşen Akar daha sonra Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerde Akar tarafından insani durumun daha da kötüleşmesine imkan vermeden bir an önce ateşkesin sağlanmasına verilen önem ifade edildi. Bununla birlikte görüşmelerin bir diğer gündemini ise Ukrayna limanlarından bekleyen hububat yüklü gemilerin tahliyesi oluşturdu.