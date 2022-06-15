Tahıl krizinde "kırmızı hat" kuruldu! Arabulucu yine Türkiye



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile yaptığı çok sayıdaki telefon görüşmesine geçen hafta bir yenisini daha ekledi.

Önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüşen Akar daha sonra Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.