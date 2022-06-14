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    • Dünya
    • 14.06.2022 16:54
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    • 14.06.2022 17:16
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    Yunanistan'da PKK destekçisi anarşist gruptan Türkiye Başkonsolosluğuna karşı eylem: Polis müdahale etmedi

    Son dakika haberi! Yunanistan'da terör örgütü PKK destekçisi anarşist grup, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğuna karşı eylem yaptı. Büyükelçilik, Yunan makamlarından faillerin araştırılmasını ve benzer olayların tekrar gerçekleşmemesi için önlem alınmasını talep etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yunanistan’da skandal! PKK’lılara dokunmadılar

    Yunanistan'da terör örgütü PKK destekçisi anarşist grup, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğuna karşı eylem yaptı.

    Psihiko semtinde bulunan Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğu önüne dün akşam saatlerinde motosikletlerle gelen "Ruvikonas" isimli anarşist grubun yaklaşık 20 üyesi ellerindeki bildirileri sokağa ve konsolosluk bahçesine attı.

    Yunan polisinin müdahale etmediği PKK destekçisi anarşist grup, eylemin ardından olay yerinden uzaklaştı.

    Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı nezdinde yazılı ve sözlü girişimde bulundu. Büyükelçilik, Yunan makamlarından faillerin araştırılmasını ve benzer olayların tekrar gerçekleşmemesi için önlem alınmasını talep etti.

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    Haberler Dünya Yunanistan'da PKK destekçisi anarşist gruptan Türkiye Başkonsolosluğuna karşı eylem: Polis müdahale etmedi
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