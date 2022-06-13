SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye mesajı: Güvenlik endişelerini ele almalıyız

Dün Finlandiya'ya giden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün ise İsveç'te bulundu. Konuşmasında Türkiye'den de bahseden Stoltenberg, "En yakın zamanda Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin reddine sebep olan faktörlerin çözülmesi için çalışıyoruz" sözlerine yer verdi.

ANDERSSON: ÇOK CİDDİYE ALIYORUZ

İsveç Başbakanı da Stoltenberg'den sonra konuşarak, "Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvuruluaru ile ilgili endişelerini çok ciddiye alıyoruz." ifadelerinde bulundu.

TÜRKİYE AÇIKLAMALARI

Dün Finlandiya'yı ziyaret eden Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ortak basın toplantısı düzenledi. "Türkiye'nin terör örgütü PKK ile ilgili endişeleri de dahil olmak üzere tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini ele almalıyız." diyen Stoltenberg, kendisinin ve ekibinin İsveç, Finlandiya ve Türkiye'den yetkililerle sürekli temas içinde olduğunu belirtti.

NATO ZİRVESİ

İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde söz konusu ülkelerin katılımı için bir anlaşmaya varılıp varılmayacağıyla ilgili soru üzerine Stoltenberg, Türkiye'nin endişelerine bir an önce yanıt verilerek sorunun çözülmesi için çalışıldığını, ancak zirvenin bu konuda bir süre bitimi niteliğini taşımayacağını dile getirdi.

"MEŞRU ENDİŞELER"

Stoltenberg, "Bunlar meşru endişeler. Terörizm ve silah ihracatıyla ilgili endişeler. Hiçbir NATO müttefikinin Türkiye kadar terörist saldırılardan zarar görmediğini anlamamız ve hatırlamamız gerekiyor." dedi.

ÖNEMLİ BİR NOKTAYA VURGU

Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'la mücadelede önemli rol oynadığını vurgulayan Stoltenberg, "Türkiye Ukrayna'ya destek ve mahsur kalan buğdayın ihraç edilmesi konusunda kilit rol oynuyor. Dolayısıyla böyle hayati bir müttefik terörizmle ilgili endişelerini paylaştığında bunu ciddiye almalıyız. Ve yaptığımız da tam olarak bu. Finlandiya ve İsveç'in bu konuları masaya yatırmaya hazır olduklarına yönelik açık mesajını memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Niinistö de Türkiye ile müzakerelerde herhangi bir gelişme olup olmadığıyla ilgili soru üzerine "İlerleme, diyalog kanallarımızın açık olması, görüşmelere devam etmemiz olarak düşünülebilir." dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı, "Ülkesinin, Türkiye'nin endişeleriyle ilgili diğer NATO ülkelerinden farklı bir tutumu olmadığını, neden özellikle bu konuda hedef gösterildiklerini anlamakta zorlandığını" kaydetti.