Teröristlerle kol kola gezen Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Neden hedef gösterildiğimizi anlamıyorum

Finlandiya'yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüştü. Görüşmenin ardından iki isim ortak basın toplantısı düzenledi. Niinistö de Türkiye ile müzakerelerde herhangi bir gelişme olup olmadığıyla ilgili soru üzerine "İlerleme, diyalog kanallarımızın açık olması, görüşmelere devam etmemiz olarak düşünülebilir." dedi.
"NEDEN HEDEF GÖSTERİLDİĞİMİZİ ANLAMIYORUM"
Finlandiya Cumhurbaşkanı, "ülkesinin, Türkiye'nin endişeleriyle ilgili diğer NATO ülkelerinden farklı bir tutumu olmadığını, neden özellikle bu konuda hedef gösterildiklerini anlamakta zorlandığını" kaydetti.
Stoltenberg, "Bunlar meşru endişeler. Terörizm ve silah ihracatıyla ilgili endişeler. Hiçbir NATO müttefikinin Türkiye kadar terörist saldırılardan zarar görmediğini anlamamız ve hatırlamamız gerekiyor." dedi.
Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'la mücadelede önemli rol oynadığını vurgulayan Stoltenberg, "Türkiye Ukrayna'ya destek ve mahsur kalan buğdayın ihraç edilmesi konusunda kilit rol oynuyor. Dolayısıyla böyle hayati bir müttefik terörizmle ilgili endişelerini paylaştığında bunu ciddiye almalıyız. Ve yaptığımız da tam olarak bu. Finlandiya ve İsveç'in bu konuları masaya yatırmaya hazır olduklarına yönelik açık mesajını memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.
Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik ısrarı sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki ülkenin terör örgütlerine verdiği desteğe dikkat çekerek 'evet demeyiz' ifadelerini kullandı.
'MÜSLÜMAN AYNI DELİKTEN İKİ KEZ SOKULMAZ'
Erdoğan, 'Müslüman aynı delikten iki kez sokulmaz' diyerek "Çok açık, net, samimi bir şeyi benim söylemem lazım. Her iki ülkenin de, (Finlandiya ve İsveç) terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil" ifadelerini kullandı.