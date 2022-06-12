ABD askerleri Türkiye sınırında teröristlerle poz verdiler! AFP paylaştı

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini veto eden Türkiye, Mayıs ayı sonunda Suriye'de terör örgütü YPG'nin elinde tuttuğu bölgeleri hedefleyen yeni bir askeri operasyon sinyali verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mayıs'ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti ve "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz" dedi.
Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yeni kararların alınacağını kaydeden Erdoğan, "Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz, istihbaratımız hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır" ifadesini kullandı.
Televizyonların canlı yayınladığı açıklamaların ardından yalnızca bölge ülkeleri değil, tüm dünyanın dikkati bir anda Suriye'ye çevrildi. Ankara, halihazırda PKK'nın Suriye uzantısı terör örgütü YPG'nin kontrolünde tuttuğu batıdaki Menbiç'ten doğudaki Kamışlı'ya kadar uzanan sınır hattının teröristlerden tamamen temizlenmesini istiyor. Söz konusu hatta yalnızca Rasulayn ve Tel Abyad arası Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhaliflerin kontrolünde.
YPG'li teröristler Türkiye'nin operasyonu telaffuz etmesiyle hemen Beşar Esad'dan yardım istedi. Suriye ordu birlikleriyle işbirliğine gideceklerini duyuran YPG'li teröristler, Türkiye'ye yanıt vereceklerini ileri sürdüler.
RUSYA VE ABD'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR
Haziran ayının ilk günlerinde ABD ve Rusya'dan peş peşe açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, "Ankara'nın Suriye'deki mevcut zor durumu tehlikeli bir şekilde daha da kötüleştirecek eylemlerden kaçınmasını umuyoruz" dedi.
Açık şekilde YPG'yi destekleyen ABD ise, Dışişleri Bakanı Antony Blinken aracılığıyla uyarıda bulundu. Gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Blinken, "Suriye'nin kuzeyinde gerginliğin artması, bizim karşı olduğumuz bir şeydir. Kaygımız yeni bir harekâtın bölgesel istikrarı bozması ve kötü niyetli taraflara istikrarsızlıktan yararlanma imkanları sunmasıdır" ifadesini kullandı.
Haziran ayının ikinci haftasında Ankara'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un gündemindeki başlıklar arasında da Suriye vardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ağırladığı Rus mevkidaşıyla birlikte basın toplantısı düzenledi.