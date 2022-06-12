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    • Dünya
    • 12.06.2022 17:13
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    • 12.06.2022 17:24
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    ABD askerleri Türkiye sınırında teröristlerle poz verdiler! AFP paylaştı

    Türkiye sınırlarındaki terör hedeflerine yönelik yeni bir operasyonun hazırlığını yaparken bölgeden gelen görüntüler “Bu nasıl müttefiklik” dedirtti. AFP’nin yayınladığı görüntülerde ABD’li askerler, Türkiye sınırının yanı başında teröristlerle poz verdi. Daha önce de Ruslar aynı bölgeye hava savunma sistemi yerleştirmişlerdi.

    ABD askerleri Türkiye sınırında teröristlerle poz verdiler!

    Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini veto eden Türkiye, Mayıs ayı sonunda Suriye'de terör örgütü YPG'nin elinde tuttuğu bölgeleri hedefleyen yeni bir askeri operasyon sinyali verdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mayıs'ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti ve "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz" dedi.

    Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yeni kararların alınacağını kaydeden Erdoğan, "Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz, istihbaratımız hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır" ifadesini kullandı.

    Televizyonların canlı yayınladığı açıklamaların ardından yalnızca bölge ülkeleri değil, tüm dünyanın dikkati bir anda Suriye'ye çevrildi. Ankara, halihazırda PKK'nın Suriye uzantısı terör örgütü YPG'nin kontrolünde tuttuğu batıdaki Menbiç'ten doğudaki Kamışlı'ya kadar uzanan sınır hattının teröristlerden tamamen temizlenmesini istiyor. Söz konusu hatta yalnızca Rasulayn ve Tel Abyad arası Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhaliflerin kontrolünde.

    YPG'li teröristler Türkiye'nin operasyonu telaffuz etmesiyle hemen Beşar Esad'dan yardım istedi. Suriye ordu birlikleriyle işbirliğine gideceklerini duyuran YPG'li teröristler, Türkiye'ye yanıt vereceklerini ileri sürdüler.

    RUSYA VE ABD'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR
    Haziran ayının ilk günlerinde ABD ve Rusya'dan peş peşe açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, "Ankara'nın Suriye'deki mevcut zor durumu tehlikeli bir şekilde daha da kötüleştirecek eylemlerden kaçınmasını umuyoruz" dedi.

    Açık şekilde YPG'yi destekleyen ABD ise, Dışişleri Bakanı Antony Blinken aracılığıyla uyarıda bulundu. Gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Blinken, "Suriye'nin kuzeyinde gerginliğin artması, bizim karşı olduğumuz bir şeydir. Kaygımız yeni bir harekâtın bölgesel istikrarı bozması ve kötü niyetli taraflara istikrarsızlıktan yararlanma imkanları sunmasıdır" ifadesini kullandı.

    Haziran ayının ikinci haftasında Ankara'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un gündemindeki başlıklar arasında da Suriye vardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ağırladığı Rus mevkidaşıyla birlikte basın toplantısı düzenledi.

        Çavuşoğlu, "Suriye'nin kuzeyinde artan PKK/YPG tehdidine karşı tedbir almamız gerekiyor. Suriye'nin sınır bütünlüğü ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık" diye konuştu. Sergey Lavrov ise, "Türkiye'nin sınır güvenliği hassasiyetini önemsiyoruz. Astana formatı çerçevesinde Türkiye ile birlikte çalışmaktayız" demekle yetindi.

        Türkiye'nin Suriye'de operasyon hedefleri arasında yer alan Tel Rıfat bölgesinde, Rus askeri varlığının bulunduğu biliniyor. Altı yıldır YPG'nin kontrol ettiği Tel Rıfat ilçesi, Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede.

        Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un Ankara ziyaretinden birkaç gün sonra konuşan Şam rejimi lideri Beşar Esad ise, Türkiye'yi askeri karşılık vermekle tehdit etti. Esad, Türkiye'nin sınır ötesi harekât düzenlemesi halinde askeri koşullar el verdikçe 'doğrudan' karşılık vereceklerini söyleyip halk nezdinde de harekâta direniş olacağını savundu.

        AFP'NİN FOTOĞRAFLARI
        Tüm bunlar yaşanırken, uluslararası haber ajansları Suriye'nin kuzeyinden muhtemel bir harekâta hazırlanan Türkiye destekli muhalif grupların fotoğraflarını dünyaya servis etti. Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, Menbiç'in karşısında toplanan Suriye Milli Ordusu unsurlarının tatbikatını kadrajına aldı.

        AFP, geçen hafta ise Afrin'de bir geçit töreni düzenleyen Suriyeli silahlı muhaliflerin fotoğraflarını geçti. Fotoğraflarda, onlarca aracın bulunduğu konvoy göze çarpıyordu.

        Fransız haber ajansı AFP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını izleyen üçüncü günde, yani 26 Mayıs tarihinde Haseke'nin doğusundaki petrol bölgesi Rumeylan'da devriye gezen ABD konvoyunun fotoğraflarını servis etti.

        AFP bugün ise Türkiye sınırına üç kilometre mesafede yer alan Kamışlı'daki ABD askerlerini fotoğrafladı. YPG'li teröristlerle birlikte Kamışlı'ya bağlı bir köyde görüntülenen Amerikan birliklerinin zırhlı araçlarla devriye gezdiği bildiriliyor.

        Bir bölümü rejim güçleri tarafından kontrol edilen Kamışlı, Mardin'in Nusaybin ilçesinin hemen karşısında.

        Şam rejimiyle birlikte hareket eden Rus ordusunun ise, Türkiye'nin muhtemel harekâtına karşı Kamışlı'ya hava savunma sistemi Pantsir kurduğu bildiriliyor. Rusya ayrıca, Menbiç, Ayn İsa, Tel Temir ve Aynul Arab gibi yerlerde de asker sayısını artırdı.

            TERÖR HEDEFLERİ NASIL YOK EDİLECEK?
            Suriye'nin kuzeyine 5. harekat an meselesi. Harekatta ilk hedef Tel Rıfat ve Münbiç olarak belirlendi.

            Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan, binlerce insanın göçe zorlandığı Tel Rıfat ve Münbiç'e yönelik olası harekata yönelik TSK ve SMO'nun hazırlıkları sürüyor.

            Suriye'de 5. harekat hazırlığı ne durumda? Son gelişmeleri A Haber muhabirleri Mehmet Sabri Uğurbaş, Ata Gündüz Kurşun ve Mehmet Geçgel sınırın sıfır noktasından aktardı.

            İşte o açıklamalardan satır başları;

            İnanılmaz bir fırtına var burada. Sabah saatlerinde çok sakindi şu anda rüzgarın hızının 40-50 km'yi bulduğunu söyleyebiliriz. Zaman zaman da ayakta durmakta zorluk çekiyoruz.

            Sıfır noktadayız Tel Rıfat'ta Mare hattının sıfır noktasındayız. Teröristlerin o noktada tüneller kazdıklarını biliyoruz.

            Terör örgütünün işgali altında olduğu bölgeler buralar. Bir taraftan da korku ve panik havasının hakim olduğunu söyleyebiliriz. İşgal altında tuttuğu topraklarda sadece tünel kazmakla yetinmiyorlar. Bir taraftan da tuzaklamalar yapıyor teröristler. El yapımı patlayıcılar mayınlar dört bir tarafa yerleştiriliyor.

            Kameramızın kadrajında belki ev olarak nitelendirilen noktaları görüyorsunuz ama o noktaların bir çoğu terör örgütü tarafından adeta karargaha çevrilmiş durumda. Zaman zaman bizim bulunduğumuz noktalara da atışlar gerçekleştiriliyor. Taciz atışları ve saldırılar yapılıyor. Dün gece saatlerinde de Suriye Milli Ordusu'na yönelik saldırılar gerçekleştirdi teröristler. SMO üyeleri de bu atışlara karşılık verdi.

            Hazırlıkların artık tamamlandığını söyleyebiliriz. Adeta kuşatılmış durumda Mare kasabası. Ankara'dan gelecek bir talimat bekleniyor operasyon için.

            A Haber ekibi, Türk televizyonlarında bir ilke imza atarak Münbiç'teki terör örgütüPKK/YPG mevzilerini 200 metre mesafeden görüntüledi. Esad rejimi bayrağının dalgalandığı PKK/YPG mevzisinde keskin nişancılar da bulunuyor. Teröristler ekibimizin bulunduğu alana taciz ateşi de açtı.

                Terör mevzileri, Esad rejimi bayrağı altındaki YPG/PKK'lı teröristler... A Haber Münbiç'te terör mevzilerini görüntüledi.

                Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Münbiç yıllardır terör işgalinde. Bölge nüfusunun yüzde 90'ı Arap.

                Ayrıca sivilleri katleden terör örgütü yüzünden halkın bir bölümü güvenli alanlara göç etti.

                Türkiye, zaman zaman Fırat Kalkanı bölgesine saldırıların yapıldığı Münbiç'i teröristlerden arındırmaya kararlı.

                Yeni harekat sayesinde Türkiye, Suriye'deki güvenli bölgelere saldırıların önüne geçecek.
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