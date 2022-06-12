ABD askerleri Türkiye sınırında teröristlerle poz verdiler! AFP paylaştı

Çavuşoğlu, "Suriye'nin kuzeyinde artan PKK/YPG tehdidine karşı tedbir almamız gerekiyor. Suriye'nin sınır bütünlüğü ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık" diye konuştu. Sergey Lavrov ise, "Türkiye'nin sınır güvenliği hassasiyetini önemsiyoruz. Astana formatı çerçevesinde Türkiye ile birlikte çalışmaktayız" demekle yetindi.



Türkiye'nin Suriye'de operasyon hedefleri arasında yer alan Tel Rıfat bölgesinde, Rus askeri varlığının bulunduğu biliniyor. Altı yıldır YPG'nin kontrol ettiği Tel Rıfat ilçesi, Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un Ankara ziyaretinden birkaç gün sonra konuşan Şam rejimi lideri Beşar Esad ise, Türkiye'yi askeri karşılık vermekle tehdit etti. Esad, Türkiye'nin sınır ötesi harekât düzenlemesi halinde askeri koşullar el verdikçe 'doğrudan' karşılık vereceklerini söyleyip halk nezdinde de harekâta direniş olacağını savundu.