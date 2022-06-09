Ukraynalı 15 yaşındaki çocuk drone ile Rus güçlerinin yerlerini tespit ederek orduya haber verdi! Halk kahramanı oldu





PİŞMAN DEĞİLİM

Almanya eski şansölyesi Angela Merkel, görevi bıraktıktan uzun bir ara sonra ilk kez kameralar karşısına geçti. Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi. İktidarda bulunduğu süre içinde Putin ile olan iyi diyaloğu eleştirilen Merkel, "O adamla (Putin) konuşmanın bir anlamı yok deseydim kendimi çok kötü hissederdim. Bunun işe yaramaması büyük trajedi. Ancak denediğim için kendimi suçlayamıyorum. Pişman değilim" dedi.