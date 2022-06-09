Ukraynalı 15 yaşındaki çocuk drone ile Rus güçlerinin yerlerini tespit ederek orduya haber verdi! Halk kahramanı oldu

Kiev yakınlarında yaşayan Andrii Pokrasa (15), bölgede drone uçururken E40 otoyolu boyunca ilerleyen Rus konvoyunu tespit etti. Gece görüşü olan drone ile konvoyun fotoğraflarını çekip GPS koordinatlarını belirledi. Ardından babası bu bilgiyi sosyal medya aracılığıyla Ukrayna ordusuna iletti. Dakikalar sonra, Ukrayna topçusu Berezivka, Kiev şehir merkezinden yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki konvoyu bombalayarak yok etti. Bölgesel savunma biriminin komutanı Yurii Kasjanov, "Pokrasa, o bölgede insansız hava araçları konusunda deneyimli olan tek kişiydi. O gerçek bir kahraman. Ukrayna'nın kahramanı" dedi.
PİŞMAN DEĞİLİM
Almanya eski şansölyesi Angela Merkel, görevi bıraktıktan uzun bir ara sonra ilk kez kameralar karşısına geçti. Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi. İktidarda bulunduğu süre içinde Putin ile olan iyi diyaloğu eleştirilen Merkel, "O adamla (Putin) konuşmanın bir anlamı yok deseydim kendimi çok kötü hissederdim. Bunun işe yaramaması büyük trajedi. Ancak denediğim için kendimi suçlayamıyorum. Pişman değilim" dedi.