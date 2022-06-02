Yunanistan'dan 16 haritalı skandal! Atina medyası: 2020'deki sıcak yaz tekrarlanabilir

YUNAN MEDYASI: ERDOĞAN YUNANİSTAN'LA CEPHEDEN BİR ÇATIŞMAYLA YÜZ YÜZE
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni açılan sayfayı kapatan Başbakan Kiryakos Miçotakis, bugün bir başka provokatif adım atıyor. Miçotakis, Bodrum'un karşısındaki Kos ve Keçi adalarını ziyaret ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü yaptığı açıklamaları manşetinden veren Yunan medyasında, bugün de Türkiye ilk haber. Başkan Erdoğan, Yunanistan'a sert mesajlar verip 'Türkiye ile dans etmeye kalkma' dedi: "İkide bir uçaklarınla bize gösteri yap. Kendine gel, tarihten hiç ders almıyor musun? Türkiye ile dans etmeye kalkma... Bu Yunanistan yola gelmeyecek. Ne zaman bu yanlışlarından döner... Biz bunlardan bıktık, dürüst olacaksan karşımızda koltuğun hazır."
Erdoğan ayrıca, "Ayasofya'yı 84 yıl sonra asli hürriyetine yeniden kavuşturarak, fethin bağrında açılan yarayı kapattık" ifadesini kullandı.
Yunan medyası Başkan Erdoğan'ın sözlerini 'yeni bir meydan okuma' başlıklarıyla aktardı.
ABD BİR KEZ DAHA SAHNEDE
Yunan yayın organlarında bugünün manşeti ise, 2020'de zirveye tırmanan krizden bugüne açık şekilde Atina'yı destekleyen ABD'den gelen açıklama oldu. Kathimerini, manşetinde 'ABD: Yunanistan'ın adalar üstündeki egemenliği tartışılamaz' başlığıyla Washington'dan gelen açıklamayı okurlarına aktarıyor. Gazeteye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Yunan adalarının egemenliğine meydan okuma girişimini frenliyor.
CNN Yunanistan'da aynı haber 'ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye: Ege adalarındaki Yunan egemenliği sorgulanamaz' başlığıyla yer aldı.
Atina yönetimine yakınlığıyla bilinen Eleftheros Typos gazetesi, manşetinde her zamanki gibi provokatif bir başlık tercih etti, ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasını 'gürültülü bir tokat'a benzetti.
Washington'dan gelen açıklamayı manşetinden veren bir başka yayın organı, Proto Thema oldu. Proto Thema, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Bodrum'un karşısındaki Kos ve Keçi adalarını ziyaret edeceğini bildiriyor. Türkiye, söz konusu iki adanın da silahsızlandırılmasını istiyor.