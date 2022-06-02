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    • Dünya
    • 02.06.2022 10:37
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    • 02.06.2022 11:55
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    Yunanistan'dan 16 haritalı skandal! Atina medyası: 2020'deki sıcak yaz tekrarlanabilir

    Son dakika haberi! Miçotakis'in ABD ziyareti sonrası skandal adımlar atan Yunanistan, 16 haritayla birlikte Türkiye karşıtı uluslararası kampanya başlatıyor. Yunan büyükelçilik temsilciliklerine yollanan haritalarla bulundukları ülkelerde Türkiye’ye aleyhine propaganda yapmaları isteniyor. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Atina'ya destek açıklamasını manşetinden veren Yunan medyası, 2020'deki sıcak yazın tekrarlanacağını belirtip 'Erdoğan her şey için kararlı görünüyor' dedi. Kathimerini ise, tüm Yunan büyükelçilikleri ve temsilciliklerine gönderilen haritaları manşetinden verdi.

    Yunanistan’dan 16 haritalı skandal!

    Ankara-Atina hattında tansiyon yükselirken Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili iddiaları çerçevesinde, Türkiye'ye karşı yeni bir Propaganda Kampanyası başlatıyor.

    ELÇİLİKLERE YOLLANDI
    Bu çerçevede, Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye Dairesi ile Yunan Deniz Kuvvetleri Hidrografi Dairesi tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de 50 yıldaki taleplerini gösterdiği öne sürülen 16 harita, Yunanistan'ın yurtdışındaki büyükelçilik ile temsilciliklerine gönderildi.

    Dosyada, 16 harita ile birlikte Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in bir mektubu da yer aldı. Hürriyet'te yer alan habere göre, mektupta, Yunan diplomatlara bulundukları ülkelerde "Türk saldırganlığını" göstermek için bu haritaları kullanmaları talimatı verildi.

    Propaganda kampanyasını Yunan Kathimerini gazetesi manşetine taşıdı.

        Haberde, Türkiye'nin 1972-2022 yılları arasındaki taleplerini yansıttığını öne sürülen haritalar arasında, "Mavi Vatan", "Türkiye Libya anlaşması", "Aidiyeti ihtilaflı coğrafi formasyonlar (Kardak vs)", "Adaların gayri askeri askeri satüsü" ve "TPAO'nun ruhsat verdiği bölgeler"in de bulunduğunu yazdı.

        YUNAN MEDYASI: ERDOĞAN YUNANİSTAN'LA CEPHEDEN BİR ÇATIŞMAYLA YÜZ YÜZE
        Türkiye ve Yunanistan arasında yeni açılan sayfayı kapatan Başbakan Kiryakos Miçotakis, bugün bir başka provokatif adım atıyor. Miçotakis, Bodrum'un karşısındaki Kos ve Keçi adalarını ziyaret ediyor.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü yaptığı açıklamaları manşetinden veren Yunan medyasında, bugün de Türkiye ilk haber. Başkan Erdoğan, Yunanistan'a sert mesajlar verip 'Türkiye ile dans etmeye kalkma' dedi: "İkide bir uçaklarınla bize gösteri yap. Kendine gel, tarihten hiç ders almıyor musun? Türkiye ile dans etmeye kalkma... Bu Yunanistan yola gelmeyecek. Ne zaman bu yanlışlarından döner... Biz bunlardan bıktık, dürüst olacaksan karşımızda koltuğun hazır."

        Erdoğan ayrıca, "Ayasofya'yı 84 yıl sonra asli hürriyetine yeniden kavuşturarak, fethin bağrında açılan yarayı kapattık" ifadesini kullandı.

        Yunan medyası Başkan Erdoğan'ın sözlerini 'yeni bir meydan okuma' başlıklarıyla aktardı.

        ABD BİR KEZ DAHA SAHNEDE
        Yunan yayın organlarında bugünün manşeti ise, 2020'de zirveye tırmanan krizden bugüne açık şekilde Atina'yı destekleyen ABD'den gelen açıklama oldu. Kathimerini, manşetinde 'ABD: Yunanistan'ın adalar üstündeki egemenliği tartışılamaz' başlığıyla Washington'dan gelen açıklamayı okurlarına aktarıyor. Gazeteye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Yunan adalarının egemenliğine meydan okuma girişimini frenliyor.

        CNN Yunanistan'da aynı haber 'ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye: Ege adalarındaki Yunan egemenliği sorgulanamaz' başlığıyla yer aldı.

        Atina yönetimine yakınlığıyla bilinen Eleftheros Typos gazetesi, manşetinde her zamanki gibi provokatif bir başlık tercih etti, ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasını 'gürültülü bir tokat'a benzetti.

        Washington'dan gelen açıklamayı manşetinden veren bir başka yayın organı, Proto Thema oldu. Proto Thema, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Bodrum'un karşısındaki Kos ve Keçi adalarını ziyaret edeceğini bildiriyor. Türkiye, söz konusu iki adanın da silahsızlandırılmasını istiyor.


        'ERDOĞAN HER ŞEY İÇİN KARARLI GÖRÜNÜYOR'
        Kathimerini gazetesinin İngilizce sayfasında yer alan 'Erdoğan her şey için kararlı görünüyor' başlıklı bir analizde, ABD ve Avrupalı müttefikleriyle yakın zamanda açtığı tüm cephelerde kararlı olan Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü yeniden ortaya çıktığı belirtildi.

        Gazetedeki bir başka analizde Ankara'nın sert açıklamaları ve artan 'provokasyonları'yla 2020'deki sıcak yazın tekrarlanacağı yönünde uyarılar verdiği savunuldu. Analizi yazan Notis Papadopoulos, Türk savaş uçaklarının Yunan hava sahasına giriş yapmasıyla ihlallerin sistematik hale geldiğini ileri sürdü.

            TA NEA: ATİNA BİR SONRAKİ ADIMI BEKLİYOR
            Ta Nea 'Fransa ve Almanya'dan ortak duruş: Erdoğan Yunanistan'la cepheden bir çatışmayla yüz yüze' manşetini attı, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ankara'nın 14 ada üstündeki Yunan egemenliğini sorgulayacağı yönündeki sözlerinin ardından Atina yönetiminin Türkiye'nin bir sonraki adımını beklediğini yazdı.

            BİR DÖNÜM NOKTASI: WASHINGTON ZİYARETİ
            Yunan bağımsızlık savaşının iki yüzüncü yılı için ABD'nin başkenti Washington'da 17 Mayıs tarihinde ağırlanan Yunan Başbakan Miçotakis, Beyaz Saray'da ABD lideri Joe Biden'la görüştü. Yunan bayrağının renkleri mavi-beyaz kravat takan ABD lideri, Miçotakis'i 'Ben Joe Bidenopulos' cümlesiyle karşıladı.

            Miçotakis ABD Kongresi'ndeki konuşmasında Türkiye'yi hedef aldı, Washington'da Türkiye'nin programından çıkarıldığı F-35 jetlerinin Yunanistan'a satışı da konuşuldu.

            Miçotakis, ABD Kongresi'nde Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini vurgulayıp Türkiye'ye suçlamalarda bulundu:

            "Siz değerli Kongre üyelerinden, son 48 yılda Helenizm'in bitmeyen acılarına neden olan açık yarayı unutmamanızı rica ediyorum. Kıbrıs'ın bölünmesinden bahsediyorum. Bu meselenin uluslararası hukuka göre ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları doğrultusunda çözülmesi gerekiyor. Dün Başkan Biden'a da söylediğim gibi, Kıbrıs'ta kimse iki devletli bir çözümü asla kabul edemez."

            Kıbrıs açıklamaları Kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlanan Yunan lider, Türkiye'nin adını anmadan hava sahası ihlallerine de değindi: "Şu konuda kesinlikle net olmak istiyorum. Egemenliğimizi ve toprak haklarımızı ihlal eden açık saldırı eylemlerini kabul etmeyeceğiz ve bu eylemler Yunan adaları üzerinde derhal durdurulması gereken uçuşları da içeriyor."

            Washington turunun ardından bayram eden Atina'daki havanın dağılmasına, Başkan Erdoğan'ın 23 Mayıs Pazartesi günü kurduğu "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" cümlesi yetti.

            Erdoğan, Miçotakis'in ABD'de yaptığı açıklamalara Atina'nın hiç beklemediği bir çıkışla karşılık verdi. Yunan medyası, Türkiye'den gelen mesajları 'Zehir zemberek', 'Erdoğan'dan aşırı saldırı' ve 'Erdoğan Miçotakis'e karşı öfkeli, denizde ve havada gerginlik' manşetleriyle okurlarına sundu.



            YUNANİSTAN'IN DOĞU AKDENİZ'DEKİ DOSTLARI
            Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde, özellikle 2020 yazında Doğu Akdeniz'de büyük bir kapışma yaşandı. Türkiye Akdeniz'e savaş gemilerinin eşlik ettiği araştırma gemisi gönderdi. Ankara'nın hamlesiyle çaresiz kalan Yunanistan, başta Fransa ve ABD olmak üzere Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve hatta Suudi Arabistan'la tatbikatlara girişti. Atina yönetimi, geride kalan iki yılda silahlanmaya milyarlarca euro harcadı.

            Yunanistan Fransa'dan Rafale jetleri ve savaş gemileri satın aldı, Paris ise geçtiğimiz Mart ayında başkent Atina'ya uçak gemisi Charles de Gaulle'ü yolladı.

                Gerilimde açık şekilde Yunanistan'ın tarafını tutan ABD ise, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne uçak gemisi gönderdi. USS Dwight D. Eisenhower'ın başını çektiği, 22 savaş gemisi ve 5 bin 600 askerden oluşan Taarruz Gücü, ABD tarafından Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'e yollandı.

                Suda'yı Doğu Akdeniz'de adeta kendi üssü haline getiren ABD ordusu, ayrıca dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu da Girit'teki üste ağırladı. Pompeo, Yunan Başbakan Miçotakis'le birlikte Amerikan uçak gemisi üstünde poz verdi.

                2020 yazından itibaren neredeyse her hafta Yunan ordusuyla tatbikat yapan ABD'nin ilgisi, yalnızca Akdeniz'le sınırlı kalmadı. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan ortak tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.

                Yunan medyası, ABD'nin Yunanistan'da kalıcı üsler elde etmeyi amaçladığını yazdı.

                ABD, halihazırda Yunanistan'ın elindeki F-16 savaş uçaklarının modernizasyonunu gerçekleştiriyor. Türkiye'yi F-35 programından çıkaran Washington, Türkiye'ye ayrılan savaş uçaklarının Yunanistan'a verilmesini gündemine almış durumda.

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                Haberler Dünya Yunanistan'dan 16 haritalı skandal! Atina medyası: 2020'deki sıcak yaz tekrarlanabilir
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