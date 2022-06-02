NATO Genel Sekreteri'nden 'Türkiye'nin endişelerini oturup konuşmalıyız' mesajı

Stoltenberg, Türkiye'nin güvenlik konusunda önemli katkıları olduğuna, Irak ve Suriye gibi ülkelerle komşuluğu dolayısıyla coğrafi açıdan da önem taşıdığına işaret ederek, "DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin kilit bir rolü vardı. Aynı zamanda Karadeniz'de de Rusya ile yakın ve önemli bir konumda. Bu nedenle de Türkiye ile oturup konuşup, doğru yolu bulmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm NATO üyeleriyle olduğu gibi Biden ile de Türkiye'nin itirazını konuştuklarını bildiren Stoltenberg, bu konunun asıl muhataplarının İsveç ve Finlandiya olduğunu kaydetti.

UKRAYNA İÇİN "UZUN ZAMANA YAYILMIŞ BİR SAVAŞA HAZIR OLMALIYIZ" UYARISI

Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın gidişatına ilişkin "Savaşları doğaları itibarıyla tahmin edilemezdir. Bu nedenle de uzun zamana yayılmış bir savaşa hazır olmalıyız." şeklindeki görüşünü dile getirdi.

Ukrayna'nın savaşta ağır bedeller ödediğine işaret eden Stoltenberg, savaş müzakerelerine ilişkin "Ukrayna'nın hangi şartları kabul edip etmeyeceğine biz karar veremeyiz." dedi.

Stoltenberg, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği savunma desteğinin de sahada büyük bir fark yarattığına dikkati çekerek, "NATO'nun sorumluluğu Ukrayna'nın kendini savunmasını sağlamaktır. Aynı zamanda NATO'nun sorumluluğu, gerginliğin tırmanmasını engellemektir. NATO'nun müdahil olacağı bir savaş daha da yıkıcı olur bu nedenle de bundan kaçınıyoruz." diye konuştu.