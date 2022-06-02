NATO Genel Sekreteri'nden 'Türkiye'nin endişelerini oturup konuşmalıyız' mesajı

Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile yaptığı görüşmenin ardından Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Biden ile hem Ukrayna'da devam eden savaşı hem de ay sonunda Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'ni ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun daha az etkili olmasını istedi ve Ukrayna'yı işgal etti. Ancak doğu kanadında daha çok NATO'nun güçlenmesine yol açtı." ifadelerini kullandı.
Stoltenberg, NATO'nun daha da genişlemesi kapsamında son olarak İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusunda bulunduğunu anımsatarak, Türkiye'nin bu konudaki duruşunu değerlendirdi.
"STOCKHOLM, HELSİNKİ VE ANKARA'DAN YETKİLİLERİ BİR ARAYA GETİRECEĞİZ"
Türkiye'nin "önemli bir NATO müttefiki" olduğunu vurgulayan Stoltenberg, şunları söyledi:
"Bir NATO müttefiki olan Türkiye, bazı endişelerini dile getirdiğinde biz her zaman NATO içinde bunu oturup konuşup, bir ortak yol bulmalıyız. Şu anda da tam olarak bunu yapıyoruz. Ankara ile Türkiye yönetimi ile yakın temas halindeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşuyoruz. Aynı zamanda İsveç ve Finlandiya ile de konuşuyoruz. Yakın zamanda Stockholm, Helsinki ve Ankara'dan üst düzey yetkilileri bir araya getireceğiz."